Ικανοποιημένο εμφανίζεται το Μέγαρο Μαξίμου από όσα αποτυπώθηκαν για την ενέργεια στο κείμενο συμπερασμάτων των 27 στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες.

Όπως αναφέρουν επίσης, τα συμπεράσματα κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο Πρωθυπουργός διατηρώντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Πλέον, για την κυβέρνηση, το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.