Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Ικανοποιημένο εμφανίζεται το Μέγαρο Μαξίμου από όσα αποτυπώθηκαν για την ενέργεια στο κείμενο συμπερασμάτων των 27 στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα πέτυχε να αποτυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια η ανάγκη εξέτασης πρόσθετων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, έχει η αναφορά στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη-μέλη, καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι επιμέρους εθνικές ιδιαιτερότητες.

Όπως αναφέρουν επίσης, τα συμπεράσματα κινούνται προς την κατεύθυνση που υποστήριξε ο Πρωθυπουργός διατηρώντας στο ευρωπαϊκό τραπέζι την ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.

Πλέον, για την κυβέρνηση, το επόμενο ζητούμενο είναι η εξέταση συγκεκριμένων στοχευμένων και προσωρινών μέτρων που θα ανταποκρίνονται στην πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.