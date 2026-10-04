Υπάρχουν ήχοι που δεν περιγράφονται. Τους ακούς και τους θυμάσαι. Ένας ατμοσφαιρικός V12 της Honda που ανεβάζει στροφές μπροστά από το Τείχος των Εθνών του Καλατράβα είναι ένας από αυτούς.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, η Allwyn και η McLaren Racing έφεραν στην Αθήνα κάτι που οι Έλληνες φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού έβλεπαν μέχρι τώρα μόνο από την οθόνη. Το «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» σηματοδότησε την πρώτη στάση μιας νέας παγκόσμιας σειράς εκδηλώσεων, σχεδιασμένης για να φέρει το motorsport εκεί που βρίσκονται οι φίλαθλοι.

Δύο μονοθέσια, δύο εποχές της Formula 1

Στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα του ΟΑΚΑ, χιλιάδες επισκέπτες είδαν να τρέχουν δύο McLaren που απέχουν μεταξύ τους τρεις δεκαετίες. Ανάμεσά τους χωράει σχεδόν όλη η σύγχρονη ιστορία της ομάδας: πρωταθλήματα, θρυλικοί οδηγοί και εξέλιξη που άλλαξε το άθλημα.

Καθώς πέρασαν η μία μετά την άλλη μπροστά από τις κερκίδες, κάθε μία είχε να πει τη δική της ιστορία.

McLaren MP4/6 (1991)

Το μονοθέσιο που χάρισε στον Ayrton Senna τον τρίτο και τελευταίο του παγκόσμιο τίτλο. Πίσω από το τιμόνι του, ο Mika Häkkinen, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τη McLaren.

Στην καρδιά του βρισκόταν ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας 3.5 λίτρων Honda V12, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων. Ένας συνδυασμός που το έκανε μοναδικό: η MP4/6 παραμένει το τελευταίο μονοθέσιο που κατέκτησε τίτλο στη Formula 1 με χειροκίνητο κιβώτιο και το μοναδικό πρωταθλητικό με V12.

Το να το βλέπεις και να το ακούς να κινείται στην Αθήνα, με τον Häkkinen στο cockpit, είναι μια σπάνια συνάντηση ιστορίας και παρόντος.

McLaren MCL60 (2023)

Το μονοθέσιο που γιόρτασε τα 60 χρόνια από την ίδρυση της ομάδας από τον Bruce McLaren. Το οδήγησε ο Pato O’Ward, οδηγός της Arrow McLaren στο IndyCar. Στις επτά σεζόν της καριέρας του στο πρωτάθλημα έχει καταγράψει 12 νίκες, 7 pole positions και 35 παρουσίες στο βάθρο, ενώ έχει ολοκληρώσει πέντε φορές τη σεζόν στην πρώτη τετράδα.

Ο Μεξικανός οδηγός έχει χτίσει μία από τις πιο παθιασμένες βάσεις οπαδών στο IndyCar, με κοινό που μεγαλώνει διαρκώς τόσο στις πίστες όσο και στα social media. Η ενέργειά του στο ΟΑΚΑ το επιβεβαίωσε από την πρώτη στροφή!

Fanzone, simulators και showcars

Πέρα από την πίστα, το ΟΑΚΑ μετατράπηκε σε ένα ολόκληρο οικοσύστημα εμπειριών. Στο Fanzone, ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγίας κράτησε τον κόσμο σε κίνηση όλη μέρα, ενώ οι πιο τολμηροί δοκίμασαν τις οδηγικές τους ικανότητες στους racing simulators.

Εκε, τα showcars τράβηξαν όλα τα βλέμματα. Οι επισκέπτες θαύμασαν από κοντά τη MCL39, το μονοθέσιο του διπλού τίτλου του 2025, και τη φετινή MCL40 με πινελιές στο χαρακτηριστικό τιρκουάζ της Allwyn, ενώ το IndyCar του Pato O’Ward έδειχνε μια διαφορετική πλευρά της αγωνιστικής παρουσίας της McLaren.

Ξεχωριστή στιγμή ήταν η έκθεση με τον αγωνιστικό εξοπλισμό του Oscar Piastri: η φόρμα, το κράνος, τα γάντια και τα μποτάκια που φοράει όταν το μονοθέσιο ξεπερνά τα 300 χλμ/ώρα. Οι διαδραστικές δραστηριότητες και τα αναμνηστικά δώρα ολοκλήρωσαν την εμπειρία.

Όλα σχεδιασμένα για κάθε ηλικία, από τον μακροχρόνιο φίλο της Formula 1 που θυμάται τον Senna, μέχρι το παιδί που είδε για πρώτη φορά ένα μονοθέσιο από απόσταση αναπνοής.

Θρύλοι και πρωταγωνιστές στη σκηνή

Πριν μπουν στα cockpit, ο Mika Häkkinen και ο Pato O’Ward ανέβηκαν στην κεντρική σκηνή για να μιλήσουν στο κοινό. Οι χιλιάδες φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να τους δουν από κοντά λίγο πριν τους χειροκροτήσουν στην πίστα, και η ατμόσφαιρα άρχισε να ανεβαίνει από εκείνη τη στιγμή.

Pato O’Ward και Mika Häkkinen

Δίπλα τους βρέθηκε ο Alex Wurz, πρώην test driver της McLaren και δύο φορές νικητής του Le Mans, μια από τις πιο αναγνωρισμένες φωνές για την ασφάλεια στο motorsport με συμβολή στην ανάπτυξη του Halo.

Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης ο Βασίλης Παντελεάκης ο νεαρός Έλληνας αναβάτης που αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior, και η Louise McEwen, Chief Marketing Officer της McLaren Racing.

Πιο κοντά στους φιλάθλους

Η McLaren Racing έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες ομάδες του grid, με ένα από τα νεότερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα κοινά στη Formula 1. Η χρονιά του 2025, με το πρώτο double τίτλων μετά από 27 χρόνια, επιβεβαίωσε τη δυναμική της.

Η Allwyn μοιράζεται το ίδιο όραμα: να φέρνει τις αθλητικές εμπειρίες που αγαπά ο κόσμος πιο κοντά στους φιλάθλους. Η Αθήνα ήταν η ιδανική αφετηρία.

Η Allwyn και η McLaren Racing φιλοδοξούν να φέρουν τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε ακόμα περισσότερους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Για όσους βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, όμως, αυτό που μένει είναι η αίσθηση της στιγμής: η προσμονή πριν ανάψει ο κινητήρας, η ενέργεια του κόσμου στις κερκίδες, ο ήχος που γέμισε τον χώρο. Μια κοινή εμπειρία που έγινε ανάμνηση.

Μια μέρα που η Formula 1 ήρθε στη γειτονιά μας.