Οι Πειραιώτες θέλουν να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο τρόπο τη «διαβολοβδομάδα», πετυχαίνοντας το δύο στα δύο για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, όμως η Μπαρτσελόνα στέκεται μεγάλο εμπόδιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» φτάνουν στην Καταλονία με ανεβασμένη διάθεση, μετά την εντυπωσιακή επικράτηση απέναντι στη Βαλένθια. Παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με 28 πόντους στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, κατάφεραν να αντιδράσουν, να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση και να επικρατήσουν με 102-97. Η νίκη αυτή ανέβασε το ρεκόρ τους στο 4-1, διατηρώντας τους κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Νίκο Πλώτα, ενώ εκτός αποστολής βρίσκεται και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής και το συμβόλαιό του.

Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, έχει απολογισμό 3-2 και προέρχεται από δύσκολη νίκη με 90-87 απέναντι στη Μακάμπι, η οποία κρίθηκε με τρίποντο του Ρόμπινσον στην εκπνοή. Ο προπονητής των Καταλανών, Αλεξάντερ Σέκουλιτς, δεν υπολογίζει στον τραυματία Μακουντού, με τους γηπεδούχους να επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που βρίσκεται σε καλή αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση.