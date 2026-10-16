Μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του Κωνσταντίνου Καρέτσα δείχνει η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει το πλάνο για την εξέλιξη του νεαρού Έλληνα μεσοεπιθετικού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild», οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου θεωρούν πως ο ποδοσφαιριστής διαθέτει τις προοπτικές να φτάσει στο μέλλον σε χρηματιστηριακή αξία ακόμη και 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Ντόρτμουντ απέκτησε τον Καρέτσα από τη Γκενκ το περασμένο καλοκαίρι, καταβάλλοντας 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί στα 32 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Παρότι ο διεθνής άσος βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία προσαρμογής, το ταλέντο του έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες. Όπως διευκρινίζεται, πάντως, τα 100 εκατομμύρια αποτελούν εκτίμηση για τη μελλοντική αξία του και όχι τιμή πώλησης που έχει καθορίσει η ομάδα. Ιστορικά, μόνο οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τζέιντον Σάντσο και Έρλινγκ Χάαλαντ έχουν φτάσει σε αντίστοιχα επίπεδα αξίας στη Ντόρτμουντ.

Μέχρι στιγμής, ο Καρέτσας έχει καταγράψει 344 λεπτά συμμετοχής σε οκτώ επίσημα παιχνίδια, με μία ασίστ. Ο Νίκο Κόβατς εργάζεται πάνω στην αγωνιστική του εξέλιξη, ζητώντας του να κινείται συχνότερα στον χώρο πίσω από την αντίπαλη άμυνα. Στο πλαίσιο αυτό, ο νεαρός άσος συμμετέχει σε ατομικές αναλύσεις βίντεο με τον αναλυτή Ρόντερικ φαν ντερ Χαμ, προκειμένου να προσαρμοστεί καλύτερα στις απαιτήσεις του προπονητή.

Παράλληλα, η «Bild» εκτιμά πως η μελλοντική επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αναρρώνει από ρήξη χιαστού, θα μπορούσε να λειτουργήσει θετικά και για τον Καρέτσα, καθώς οι δύο Έλληνες διατηρούν φιλική σχέση.