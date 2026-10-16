Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, επικρατώντας με 2-1 της Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ για τη League Phase του Conference League.

Η νίκη αυτή βελτίωσε σημαντικά τις προοπτικές των «πράσινων» για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Football Meets Data, το «Τριφύλλι» συγκεντρώνει 88% πιθανότητες να τερματίσει στην πρώτη 24άδα και να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στα νοκ άουτ.

Παράλληλα, οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και να πάρει απευθείας το εισιτήριο για τη φάση των «16» ανέρχονται στο 27,1%, δίνοντας στην ομάδα επιπλέον κίνητρο για τη συνέχεια των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων.