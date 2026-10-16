Μια σοβαρή κρίση με επίκεντρο καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών προσχολικής ηλικίας σε δημόσια σχολεία του Παρισιού συγκλονίζει τη Γαλλία, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από γονείς και έντονες πιέσεις προς τις δημοτικές αρχές.

Οι έρευνες αφορούν περιστατικά σε τρία σχολεία της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ η υπόθεση έχει πλέον λάβει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς αποκαλύπτονται κενά στους ελέγχους του προσωπικού και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν προηγούμενες καταγγελίες.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το νηπιαγωγείο Σεν-Ντομινίκ, όπου γονείς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους υπέστησαν κακοποίηση από εργαζομένους που είχαν αναλάβει την επίβλεψή τους. Η υπόθεση έλαβε ακόμα πιο σοβαρές διαστάσεις, έπειτα από μαρτυρίες παιδιών προσχολικής ηλικίας, συλλήψεις εργαζομένων και αποκαλύψεις ότι ένας από τους υπόπτους φέρεται να μεταφέρθηκε σε άλλο σχολείο, παρότι είχαν ήδη διατυπωθεί ανησυχίες για τη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε κοινοβουλευτική έκθεση, έως τον Οκτώβριο η εισαγγελία του Παρισιού διερευνούσε 179 καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης σε σχολεία της πόλης. Παράλληλα, από τον Ιανουάριο τουλάχιστον 74 από τους 14.400 εργαζομένους που απασχολούνται στην επίβλεψη παιδιών εκτός του κανονικού σχολικού ωραρίου είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλική βία.

Οι αριθμοί αυτοί έχουν εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών και έχουν φέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούσαν να εντοπίζουν εγκαίρως επικίνδυνες συμπεριφορές και να απομακρύνουν από θέσεις ευθύνης όσους βρίσκονταν αντιμέτωποι με σοβαρές καταγγελίες.

Η τρομακτική μαρτυρία ενός πατέρα που αποκάλυψε τι συνέβη στην τρίχρονη κόρη του

Η υπόθεση πήρε ιδιαίτερα δραματική τροπή όταν ένας πατέρας παρακολούθησε τον Ιανουάριο ένα ντοκιμαντέρ για περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και ανάρμοστης συμπεριφοράς στα δημόσια σχολεία του Παρισιού. Προς μεγάλη του έκπληξη, διαπίστωσε ότι η εκπομπή αναφερόταν και στο νηπιαγωγείο όπου φοιτούσε η τρίχρονη κόρη του.

Ανησυχώντας για το ενδεχόμενο να είχε συμβεί κάτι στο παιδί του, συζήτησε μαζί του για την ασφάλειά του και του εξήγησε ότι κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να το αγγίζει με ανάρμοστο τρόπο.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξή του, η κόρη του του είπε, με τη δυσκολία έκφρασης που χαρακτηρίζει ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας, ότι εργαζόμενος στο νηπιαγωγείο την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά σε σχολική τουαλέτα.

Ο πατέρας υπέβαλε αμέσως καταγγελία στην αστυνομία. Ο δικηγόρος του, Λουί Καγιέζ, επιβεβαίωσε τα βασικά στοιχεία της μαρτυρίας του. Ο πατέρας ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, προκειμένου να προστατευθεί η ταυτότητα της κόρης του.

Τις επόμενες ημέρες διαπίστωσε ότι η οικογένειά του δεν ήταν η μόνη που είχε προχωρήσει σε καταγγελία. Δεκάδες γονείς είχαν ήδη αναφέρει περιστατικά κακοποίησης παιδιών από εργαζομένους σε τρία σχολεία της ίδιας περιοχής στο κέντρο του Παρισιού. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και το Σεν-Ντομινίκ.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και έλαβε καταθέσεις από 44 παιδιά που φοιτούσαν στα συγκεκριμένα σχολεία, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού. Τον Μάιο συνελήφθησαν 16 νυν και πρώην εργαζόμενοι σε σχολικές μονάδες. Δύο τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για σεξουαλικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και ο άνδρας που κατηγορείται ότι κακοποίησε την τρίχρονη.

Οι καταγγελίες για κακοποίηση και οι αντιδράσεις των παιδιών

Οι γονείς του Σεν-Ντομινίκ άρχισαν να ανησυχούν εντονότερα το περασμένο φθινόπωρο, όταν τα παιδιά τους περιέγραφαν περιστατικά σκληρής μεταχείρισης κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Σύμφωνα με δύο γονείς που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, εργαζόμενοι φέρεται να τιμωρούσαν παιδιά που μιλούσαν δυνατά την ώρα του φαγητού, παίρνοντάς τους τις καρέκλες, αναγκάζοντάς τα να τρώνε στο σκοτάδι ή στερώντας τους το επιδόρπιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, χρησιμοποιούσαν κουδουνίστρα κοντά στα αυτιά των παιδιών.

Οι γονείς ζήτησαν από τις δημοτικές αρχές να παρέμβουν. Ένας εργαζόμενος που επέβλεπε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος αποχώρησε τελικά από το σχολείο, χωρίς ωστόσο να δοθούν, σύμφωνα με τις οικογένειες, σαφείς εξηγήσεις για το πού μετακινήθηκε ή εάν αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις.

Η κατάσταση άλλαξε δραματικά μετά την προβολή του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ τον Ιανουάριο. Οι αποκαλύψεις οδήγησαν αρκετούς γονείς να συζητήσουν εκ νέου με τα παιδιά τους για όσα συνέβαιναν στο σχολείο.

Τέσσερις γονείς από διαφορετικές οικογένειες δήλωσαν ότι τότε τα παιδιά τους μίλησαν για περιστατικά που περιέγραψαν ως βιασμό. Μία μητέρα κατήγγειλε σοκαρισμένη ότι ο τετράχρονος γιος της άρχισε να χρησιμοποιεί τα δάχτυλά του με περίεργο τρόπο, με την ίδια να σπεύδει κατευθείαν στις Αρχές, καθώς κατάλαβε το τι είχε συμβεί στον γιο της.

Οι γονείς υποστήριξαν ότι προσπάθησαν να αποφύγουν καθοδηγητικές ερωτήσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις απαντήσεις των παιδιών. Οι μαρτυρίες τους εντάχθηκαν σε μια ευρύτερη έρευνα για τις καταγγελίες στο σχολείο.

Η επικεφαλής εισαγγελέας του Παρισιού για υποθέσεις εγκλημάτων κατά ανηλίκων έχει προειδοποιήσει για τον κίνδυνο μιας «μεταδοτικής ανησυχίας», η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε αβάσιμες καταγγελίες. Παράλληλα, έχει επισημάνει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέτουν την απαραίτητη εκπαίδευση για να αξιολογούν τις αναφορές των παιδιών και να διερευνούν την αξιοπιστία τους.

Η ανάγκη προσεκτικής διερεύνησης, ωστόσο, δεν αναιρεί τη σοβαρότητα των καταγγελιών ούτε την υποχρέωση των Αρχών να προστατεύουν τα παιδιά.

Ύποπτος που δεν απομακρύνθηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα

Ένα από τα πιο σοβαρά ερωτήματα που προκύπτουν από την υπόθεση αφορά τη διαχείριση των εργαζομένων για τους οποίους είχαν εκφραστεί επανηλειμμένα ανησυχίες.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, Λουί Καγιέζ, ο εργαζόμενος που είχε αποχωρήσει από το Σεν-Ντομινίκ μετά τις διαμαρτυρίες των γονέων δεν απομακρύνθηκε από το εκπαιδευτικό σύστημα. Αντιθέτως, φέρεται να μετακινήθηκε σε άλλο σχολείο του Παρισιού, όπου τουλάχιστον τρεις γονείς τον κατήγγειλαν επίσης για σεξουαλική κακοποίηση.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ενίσχυσε τις επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι δημοτικές υπηρεσίες χειρίζονταν τις καταγγελίες και αντάλλασσαν πληροφορίες σχετικά με εργαζομένους που ενδέχεται να αποτελούσαν κίνδυνο για ανηλίκους.

Μια δεύτερη υπόθεση αφορά εργαζόμενο του Σεν-Ντομινίκ, ο οποίος ερευνάται ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με αστυνομικά έγγραφα, ο άνδρας είχε παραμείνει στη θέση του, παρά το γεγονός ότι ο γιος του, σήμερα 18 ετών, είχε υποβάλει πρόσφατα καταγγελία εναντίον του στην αστυνομία. Ο νεαρός υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να τον βιάσει όταν ήταν παιδί.

Ο δικηγόρος του πρώτου εργαζομένου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, ενώ ο συνήγορος του δεύτερου δήλωσε ότι ο εντολέας του απορρίπτει όλες τις κατηγορίες περί παράνομης συμπεριφοράς.

Και οι δύο άνδρες έχουν τεθεί προσωρινά υπό κράτηση, χωρίς να έχουν δικαστεί.

Στο «μικροσκόπιο» οι δημοτικές αρχές του Παρισιού

Οι έρευνες δεν περιορίζονται στους εργαζομένους που καταγγέλλονται για κακοποίηση. Η εισαγγελία του Παρισιού διερευνά επίσης καταγγελίες για αμέλεια σε βάρος δημοτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο δήμαρχος, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, και η προκάτοχός του, Αν Ινταλγκό.

Κατά τη διάρκεια κοινοβουλευτικής ακρόασης τον Σεπτέμβριο, τόσο η Ινταλγκό όσο και ο Γκρεγκουάρ εξέφρασαν τη λύπη τους για όσα υπέστησαν τα παιδιά και αναγνώρισαν ότι υπήρξε μια «συλλογική αποτυχία» στην αποτροπή πρόσληψης εγκληματιών σε σχολεία.

Ο Γκρεγκουάρ παραδέχτηκε ότι υπήρξαν σοβαρές αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο ο δήμος διαχειρίστηκε τις καταγγελίες, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης των περιστατικών.

Το γραφείο του ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας «ριζικός ανασχεδιασμός των διαδικασιών πρόσληψης, ελέγχου και εποπτείας», με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών.

Η έρευνα για πιθανές ευθύνες των δημοτικών αξιωματούχων αποτελεί ξεχωριστό σκέλος της υπόθεσης. Η διερεύνηση αμέλειας δεν συνιστά από μόνη της απόδειξη ενοχής.

Πώς λειτουργεί η επίβλεψη των παιδιών στα γαλλικά σχολεία

Οι καταγγελίες έφεραν στο προσκήνιο ένα λιγότερο γνωστό στοιχείο του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος: την ευθύνη για την επίβλεψη των παιδιών πριν και μετά τα μαθήματα, κατά τη διάρκεια των γευμάτων και σε άλλες δραστηριότητες εκτός του κανονικού σχολικού προγράμματος.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Γαλλίας, οι εκπαιδευτικοί δεν αναλαμβάνουν κατ’ ανάγκην την επίβλεψη των παιδιών σε όλες αυτές τις χρονικές περιόδους. Σε μεγάλο βαθμό, την ευθύνη έχουν εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται από τους δήμους.

Οι δημοτικές αρχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση επαρκώς καταρτισμένου προσωπικού για θέσεις μερικής απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι που επιβλέπουν τα παιδιά εκτός του κανονικού σχολικού ωραρίου αμείβονται με περίπου 870 δολάρια τον μήνα, ποσό χαμηλότερο από το μισό του κατώτατου μισθού για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ.

Το σπαστό ωράριο δυσκολεύει, επίσης, την εξασφάλιση δεύτερης εργασίας, όπως επισημαίνουν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι του κλάδου.

Το αποτέλεσμα είναι, σύμφωνα με κοινοβουλευτική έκθεση, οι Αρχές να δυσκολεύονται να καλύψουν τις κενές θέσεις και να καταφεύγουν ορισμένες φορές σε προσωρινούς εργαζομένους με ανεπαρκή κατάρτιση ή χωρίς επαρκείς ελέγχους.

Στο Παρίσι, τα τρία τέταρτα των 14.400 εργαζομένων που απασχολούνται σε δραστηριότητες εκτός του σχολικού ωραρίου εργάζονται με προσωρινές συμβάσεις και διαθέτουν ελάχιστα ή καθόλου σχετικά επαγγελματικά προσόντα.

«Η εναλλαγή του προσωπικού είναι εξαιρετικά μεγάλη. Πολλοί εργαζόμενοι προσλαμβάνονται και αποχωρούν από τα σχολεία μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Λουνές Σεμσούμ, επικεφαλής της ομάδας επιτήρησης και φροντίδας παιδιών εκτός του κανονικού σχολικού προγράμματος σε σχολείο του Παρισιού.

Όπως σημείωσε, μέσα σε μία ημέρα ένα παιδί μπορεί να συναναστραφεί με έως και δέκα διαφορετικούς ενήλικες.

Η εικόνα αυτή εντείνει τα ερωτήματα για τη συνέχεια της εποπτείας, την αξιολόγηση του προσωπικού και τη δυνατότητα των Αρχών να παρακολουθούν αποτελεσματικά τη συμπεριφορά των εργαζομένων.

Προειδοποιήσεις από το 2015

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών στα σχολεία του Παρισιού δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μετά τις πρόσφατες καταγγελίες.

Έκθεση του 2015, η οποία εκπονήθηκε κατόπιν εντολής της τότε δημάρχου, Αν Ινταλγκό, είχε καταγράψει 18 περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης μέσα σε διάστημα ενός έτους σε σχολεία της πόλης. Τα περισσότερα αφορούσαν εργαζομένους με προσωρινές συμβάσεις.

Η έκθεση επισήμαινε «έλλειψη προκαθορισμένων διαδικασιών για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών» και πρότεινε 50 βελτιώσεις.

Παρά τις προειδοποιήσεις, η εφαρμογή των προτάσεων καθυστέρησε σημαντικά. Το ζήτημα αυτό επανήλθε στο προσκήνιο μετά τις νέες καταγγελίες, καθώς γονείς και πολιτικοί εκπρόσωποι ζητούν να αποσαφηνιστεί γιατί οι αδυναμίες που είχαν ήδη εντοπιστεί δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικότερα.

Το 2021, η σκηνοθέτις, Ελιζαμπέτ Γκούτμαν, μητέρα δύο κοριτσιών, άρχισε να ανησυχεί για τη συμπεριφορά εργαζομένων που επέβλεπαν τις κόρες της εκτός του σχολικού ωραρίου.

Όπως δήλωσε σε συνέντευξή της, όταν διαπίστωσε ότι ο δήμος δεν έδειχνε διάθεση να παρέμβει, συνεργάστηκε με άλλη μητέρα για να συγκεντρώσουν και να δημοσιοποιήσουν μαρτυρίες γονέων, επιδιώκοντας να αναδείξουν την έκταση του προβλήματος.

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι οι καταγγελίες δεν αφορούσαν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά έθεταν ευρύτερα ζητήματα για τις διαδικασίες πρόσληψης, την ανταπόκριση των υπηρεσιών και την προστασία των παιδιών.

Το ντοκιμαντέρ που έφερε την υπόθεση στο προσκήνιο

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε τον Ιανουάριο από τη δημόσια τηλεόραση.

Η εκπομπή περιλάμβανε πλάνα εργαζομένου να φιλά ένα παιδί στο στόμα και αναφορές σε εργαζόμενο που είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα έπειτα από καταγγελίες ότι κακοποίησε παιδί κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού ύπνου.

Η δημοσιοποίηση του υλικού προκάλεσε αναστάτωση στις οικογένειες και οδήγησε πολλούς γονείς να αναζητήσουν απαντήσεις από τα παιδιά τους. Οι μαρτυρίες που ακολούθησαν συνέβαλαν στην κλιμάκωση της υπόθεσης και στην έναρξη ευρύτερης αστυνομικής έρευνας.

Η εισαγγελία προχώρησε σε έρευνες που οδήγησαν στη σύλληψη 16 νυν και πρώην εργαζομένων σε σχολεία. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο εργαζόμενος που είχε αναλάβει την επίβλεψη των παιδιών κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος στο Σεν-Ντομινίκ.

Η υπόθεση έφερε έτσι στο προσκήνιο όχι μόνο τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, αλλά και το κατά πόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν ανταποκριθεί έγκαιρα στις προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί.

Η κρίση εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για τη σεξουαλική βία στη Γαλλία

Οι εξελίξεις στο Παρίσι έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ευρύτερο απολογισμό γύρω από την έκταση της σεξουαλικής βίας και τις αδυναμίες των θεσμών στην αντιμετώπισή της.

Το 2023, ανεξάρτητη επιτροπή που είχε συγκροτηθεί με εντολή του προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, για τη διερεύνηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εκτίμησε ότι περίπου 160.000 παιδιά στη Γαλλία κακοποιούνται κάθε χρόνο.

Η δημόσια συζήτηση έχει ενταθεί και μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία ναρκώθηκε και βιάστηκε από 51 άνδρες με τη βοήθεια του ίδιου της του συζύγου, καθώς και τις αποκαλύψεις για χειρουργό που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά εκατοντάδες παιδιά.

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει αρκετά για τη διερεύνηση δεκάδων χιλιάδων καταγγελιών σεξουαλικής βίας.

Στο Παρίσι, διαδηλωτές πραγματοποιούν εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις, ξεχωριστά από τις ευρύτερες κινητοποιήσεις για τις συνθήκες στα σχολεία, ζητώντας ουσιαστικότερα μέτρα για την προστασία των ανηλίκων.

«Χρειαζόμαστε μια συλλογική αφύπνιση, γιατί είναι σαφές ότι η άρνηση και η σιωπή εξακολουθούν να υπάρχουν», δήλωσε η Ανιές Εβρέν, συντηρητική γερουσιαστής που ηγήθηκε κοινοβουλευτικής έρευνας για την κακοποίηση παιδιών.

«Πώς είναι δυνατόν σε μια ανεπτυγμένη κοινωνία, όπως η δική μας, να ανεχόμαστε τέτοια κακοποίηση σε βάρος εκείνων που είναι οι πιο ευάλωτοι;», πρόσθεσε, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Η υπόθεση των σχολείων του Παρισιού δεν αφορά μόνο τις καταγγελίες σε βάρος συγκεκριμένων εργαζομένων. Έχει εξελιχθεί σε δοκιμασία για τον τρόπο με τον οποίο οι δημοτικές αρχές προσλαμβάνουν, ελέγχουν και εποπτεύουν όσους αναλαμβάνουν τη φροντίδα μικρών παιδιών.

Οι έρευνες καλούνται να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στα σχολεία, ποιες καταγγελίες επιβεβαιώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία και εάν υπήρξαν παραλείψεις ή αμέλεια στη διαχείριση προηγούμενων αναφορών.

Παράλληλα, παραμένει κρίσιμο το ζήτημα της προστασίας των παιδιών κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των υποθέσεων, ώστε οι μαρτυρίες τους να αξιολογούνται με προσοχή και χωρίς να επηρεάζονται από καθοδηγητικές ερωτήσεις ή τη δημόσια συζήτηση.

Οι δημοτικές αρχές έχουν ανακοινώσει αλλαγές στις διαδικασίες πρόσληψης και εποπτείας, ενώ οι γονείς ζητούν σαφείς απαντήσεις για τις καθυστερήσεις, τις μετακινήσεις εργαζομένων και τις προειδοποιήσεις που ενδέχεται να μην αξιοποιήθηκαν εγκαίρως.

Το βασικό ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι εάν οι αρμόδιοι θεσμοί θα μπορέσουν να μετατρέψουν τις τρομακτικές αποκαλύψεις σε ουσιαστικές αλλαγές, ώστε τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον όπου η ασφάλειά τους δεν εξαρτάται από αποσπασματικούς ελέγχους ή από την επιμονή των γονέων να ακουστούν.