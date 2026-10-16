«Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ή υποχρέωση οποιουδήποτε πρέσβη που αποχωρεί από την Ελλάδα να επισκέπτεται την Προεδρία της Δημοκρατίας», διευκρινίζουν πηγές από το περιβάλλον του Κωνσταντίνου Τασούλα, στον απόηχο δημοσιευμάτων, μετά την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα.

Όπως διευκρινίζουν πηγές από την Προεδρία της Δημοκρατίας, «η αποχώρηση πρέσβη δεν είναι αντίστοιχη της κατάθεσης διαπιστευτηρίων κατά την έλευσή του. Κάποιοι πρέσβεις που αποχωρούν, αν θέλουν, ζητούν ακρόαση από την Προεδρία για να αποχαιρετήσουν τον Πρόεδρο, όπως π.χ. έκανε πρόσφατα ο απερχόμενος πρέσβης του Ισραήλ. Οι επισκέψεις αυτές δεν ορίζονται από πρωτόκολλο και καλύπτονται μόνο φωτογραφικά».

«Η αμερικανική πρεσβεία δεν έχει αποστείλει στο Προεδρικό Μέγαρο αίτημα επίσκεψης της απερχόμενης πρέσβεως. Όσα περί του αντιθέτου αναπαράγονται στον ελληνικό ή διεθνή Τύπο είναι αναληθή», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Το δημοσίευμα της Daily Mail

Υπενθυμίζεται ότι σε δημοσίευμά της, η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν θα συναντήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα, προτού αναχωρήσει από την Αθήνα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγή της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα δήλωσε στην εφημερίδα ότι «το πρωτόκολλο προβλέπει ότι για κάθε απερχόμενο πρέσβη πραγματοποιείται εθιμοτυπική επίσκεψη στον αρχηγό του κράτους, στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Εξωτερικών. Ωστόσο, λόγω της αιφνίδιας απομάκρυνσής της, δεν θα της επιτραπεί να πει αντίο».

Βέβαια, από την πλευρά του, το γραφείο του Κωνσταντίνου Τασούλα, επιβεβαίωσε στο βρετανικό μέσο ότι δεν έχει προγραμματιστεί επίσημη αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την απερχόμενη πρέσβειρα των ΗΠΑ.

Το ίδιο δημοσίευμα άφηνε, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιχειρήσει η ίδια να εξασφαλίσει μια τελευταία συνάντηση με τον Έλληνα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη διευθέτηση.

«Είναι τόσο θρασύς, που κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί ούτως ή άλλως, επιχειρώντας να επιβάλει έναν μεγαλοπρεπή αποχαιρετισμό, παρά την τωρινή της απαξίωση», φέρεται να ανέφερε συνεργάτης του Προέδρου, όπως σημείωνε η Daily Mail.

«Οποιοσδήποτε θα ένιωθε τεράστια αμηχανία αν έκανε κάτι τέτοιο, αλλά αυτή είναι η Κίμπερλι», φέρεται να είπε ο ίδιος συνεργάτης.