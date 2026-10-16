Νέα στοιχεία που αφορούν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως μέσα από την κατάθεση της κόρης των δύο προφυλακισμένων γιατρών που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι. «Έσπασαν τρεις φορές οι φλέβες μου», είπε η κόρη και περιέγραψε όσα έζησε.

Η νεαρή στην κατάθεσή της αναλύει όσα έγιναν κατά τη διάρκεια δύο συνεδριών πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι, αποκαλύπτοντας ότι στη δεύτερη θεραπεία ταράχτηκε όταν, όπως υποστήριξε, έσπασαν τρεις φορές οι φλέβες της.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο γιατροί είχαν διαφωνία από το 2022 για τη συστέγαση των ιατρών και συζητούσαν το ενδεχόμενο να σταματήσουν να συστεγάζονται, ενώ υπήρχαν διαφορετικές απόψεις για τις επεμβατικές θεραπείες που πραγματοποιούσε η μητέρα της.

«Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν διαφωνίες για τη συστέγαση των ιατρείων, για τον χωρισμό των οποίων συζητούσαν από το 2022. Διαφωνίες είχαν και για τις επεμβατικές θεραπείες της μητέρας μου. Ο πατέρας μου είχε δρομολογήσει την πρόσληψη αναισθησιολόγου. Η μητέρα μου ήθελε να βοηθά ανθρώπους.

Πιο συγκεκριμένα, πίστευε ότι με τις θεραπείες της βοηθά ανθρώπους να αποτοξινώσουν τον οργανισμό τους. Ήθελε να κάνει πλασμαφαίρεση και σε εμένα, που είχα κάποια προβλήματα υγείας, πιστεύοντας ότι έτσι θα φύγουν οι τοξίνες. Το γεγονός ότι θα μου έκανε πλασμαφαίρεση το ανακοίνωσε και στον πατέρα μου, πριν γίνει η θεραπεία».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, η μητέρα της θεωρούσε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία μπορούσε να βοηθήσει στην απομάκρυνση τοξινών από τον οργανισμό, ενώ είχε προτείνει να την εφαρμόσει και στην κόρη της λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

Οι θεραπείες, το πρήξιμο και οι σπασμένες φλέβες

«Στις 26 Αυγούστου έγινε η πρώτη θεραπεία μου. Μου έβαλαν αναισθητική κρέμα. Η θεραπεία κράτησε 2,5 ώρες. Από αυτές τις δύο κοιμόμουν. Μετά τη θεραπεία ήμουν πρησμένη στο πρόσωπο. Η δεύτερη θεραπεία έγινε στις 30 Αυγούστου. Πέρασαν 4 ημέρες λόγω του προγράμματός μας.

Πριν ξεκινήσει η θεραπεία έτρεξα αρκετά χιλιόμετρα. Ξεκίνησε στις 9 το βράδυ. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό της φλεβοκέντησης. Έσπασαν τρεις φορές οι φλέβες μου. Εγώ ταράχτηκα, έλεγα να μη συνεχίσω. Ρώτησα τη μητέρα μου τι μου έχει βάλει στον ορό. Εκείνη μου είπε να χαλαρώσω. Η θεραπεία τελείωσε στις 12 το βράδυ.

Όταν ρώτησα ξανά τι ουσία μου έχει βάλει, μου απάντησε την ουσία που χρησιμοποιούν στην κολονοσκόπηση. Εγώ δεν αντιλήφθηκα να βάζει κάτι στον ορό κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ούτε μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου κάνει κάτι που δεν είναι μέσα στο ιατρικό πλαίσιο», δήλωσε η κόρη των γιατρών.