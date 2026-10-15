Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με επίκεντρο τις αναζητήσεις της 56χρονης γιατρού για την προποφόλη και τις συνομιλίες εργαζομένων του ιατρείου μέσω WhatsApp, παρουσίασε η εκπομπή «Live News».

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, οι αναζητήσεις της γιατρού σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έγιναν αφού ο τραγουδιστής είχε ήδη αποχωρήσει από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τις παρενέργειες της προποφόλης, τη μυδρίαση, την πτώση της αρτηριακής πίεσης, καθώς και τον συνδυασμό του φαρμάκου με τη μιδαζολάμη.

Παράλληλα, στο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν αναζητήσεις που φέρεται να έγιναν αργότερα στο Google, αλλά και συνομιλίες μεταξύ εργαζομένων, στις οποίες γίνεται αναφορά στην προποφόλη και στη χορήγηση μέθης σε ασθενείς.

Τα στοιχεία αυτά εντάσσονται στην ευρύτερη διερεύνηση της υπόθεσης. Το περιεχόμενο των αναζητήσεων και των συνομιλιών, από μόνο του, δεν αποδεικνύει τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκε η κατάρρευση του τραγουδιστή.

Οι αναζητήσεις της 56χρονης γιατρού για την προποφόλη στο AI

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο «Live News», η πρώτη αναζήτηση της 56χρονης γιατρού έγινε στις 16:55 και αφορούσε τις παρενέργειες της προποφόλης.

16:55 η 56χρονη γιατρός ρωτά το ΑΙ: Προποφόλη παρενέργειες

Απάντηση ΑΙ: Η προποφόλη είναι ενδοφλέβιο αναισθητικό κατασταλτικό με πολύ γρήγορη έναρξη και σχετικά γρήγορη ανάνηψη. Οι συχνότερες παρενέργειες είναι: πτώση της αρτηριακής πίεσης, ιδιαίτερα σε αφυδάτωση. Καταστολή της αναπνοής ή άπνοια, βραδυκαρδία, πόνος, καύσιμο στο σημείο της ένεσης μετά την ανάνηψη, ζάλη, υπνηλία, αδυναμία, πονοκέφαλος. Σπανιότερα αλλεργική, αναφυλακτική αντίδραση, ακούσιες κινήσεις.

Ένα λεπτό αργότερα, η γιατρός φέρεται να επανήλθε με ερωτήματα σχετικά με τη μυδρίαση και την πτώση της αρτηριακής πίεσης. Στις 16:57, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ρώτησε για τον συνδυασμό της προποφόλης με τη μιδαζολάμη.

16:56 η 56χρονη γιατρός ρωτά το ΑΙ: Μυδρίαση, πτώση πίεσης.

Απάντηση ΑΙ: Η πτώση της πίεσης είναι πολύ χαρακτηριστική παρενέργεια της προποφόλης λόγω αγγειοδιαστολής και μείωσης του συμπαθητικού τόνου. Μπορεί να είναι αρκετά έντονη, ιδιαίτερα σε αφυδάτωση ή μεγαλύτερη δόση. Η μυδρίαση αντίθετα δεν είναι από τις συνήθεις παρενέργειες της προποφόλης. Μπορεί να εμφανιστούν μεταβολές στο μέγεθος, την αντιδραστικότητα της κόρης κατά τη βαθιά αναισθησία, αλλά νέα, έντονη ή επίμονη μυδρίαση – ιδιαίτερα αν είναι μονόπλευρη, χρειάζεται αξιολόγηση και δεν πρέπει να αποδοθεί αυτόματα στην προποφόλη. Αν πρόκειται για ασθενή που τώρα έχει μυδρίαση μαζί με σημαντική υπόταση, νευρολογικό έλλειμμα ή μειωμένο επίπεδο συνείδησης μετά την αναμενόμενη ανάνηψη απαιτούν επείγουσα ιατρική εκτίμηση.

16:57:10 η 56χρονη γιατρός ρωτά το ΑΙ: Αν είναι σε συνδυασμό με μιδαζολάμη;

Απάντηση ΑΙ: Ναι, ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης έχει συνεργική κατασταλτική δράση και μπορεί να προκαλέσει εντονότερη υπόταση καθώς και σημαντικότερη αναπνευστική καταστολή/άπνοια από ό,τι κάθε φάρμακο μόνο του. Η μυδρίαση όμως δεν είναι τυπική ανεπιθύμητη ενέργεια ούτε της μιδαζολάμης, ούτε του συνδυασμού. Κατά τη βαθιά καταστολή μπορεί να μεταβληθεί το μέγεθος και η αντίδραση των κόρων, αλλά έντονη ή επίμονη μυδρίαση δεν θα την απέδιδα χωρίς έλεγχο στα δύο φάρμακα. Πες μου πόση προποφόλη και μιδαζολάμη δόθηκαν, πριν πόση ώρα, την πίεση σφίξης τώρα και αν η μυδρίαση είναι αμφοτερόπλευρη και αντιδρά στο φως. Και μπορώ να το αξιολογήσω πιο συγκεκριμένα.

Οι μεταγενέστερες αναζητήσεις στο Google για την προποφόλη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, λίγες ώρες αργότερα, από τις 19:13 έως τις 19:16, η 56χρονη γιατρός αναζήτησε στο Google πληροφορίες σχετικά με το αν η προποφόλη κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού.

Στη συνέχεια, φέρεται να επισκέφθηκε ιστοσελίδα με πληροφορίες για τις χρήσεις του φαρμάκου, τις παρενέργειες, τη δοσολογία και τις αλληλεπιδράσεις του.

Το χρονικό των αναζητήσεων, όπως παρουσιάστηκε στην εκπομπή, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς να αρκεί από μόνο του για να τεκμηριώσει τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο.

Οι συνομιλίες των εργαζομένων μέσω WhatsApp

Στο ίδιο ρεπορτάζ παρουσιάστηκαν συνομιλίες μεταξύ εργαζομένων του ιατρείου, στις οποίες γίνεται αναφορά στην προποφόλη και στη χορήγηση μέθης.

Σύμφωνα με τα μηνύματα που μεταδόθηκαν, η 28χρονη γραμματέας αναφέρει ότι η προποφόλη δεν έχει αντίδοτο, ενώ στη συνέχεια γίνεται αναφορά σε αυτό που περιγράφεται ως «αυτό με το αίμα».

16:25 28χρονη γραμματέας: Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη.

Χρήστης WhatsApp: Τι του έκανε;

28χρονη γραμματέας: Αυτό με το αίμα που σου έχω πει.

Χρήστης WhatsApp: Του έβαλε ηρεμιστικό;

28χρονη γραμματέας: Μέθη. Δεν είπαν στους τραυμαυτιοφορείς ότι του έκαναν μέθη.

Οι συνομιλίες, όπως παρουσιάστηκαν από το «Live News», προσθέτουν νέα δεδομένα στο χρονικό που εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές. Το περιεχόμενό τους, ωστόσο, χρειάζεται να αξιολογηθεί σε συνδυασμό με το σύνολο των στοιχείων της έρευνας.

Τι περιέγραψαν δύο εργαζόμενες του ιατρείου

Στην εκπομπή μίλησαν δύο εργαζόμενες στο ιατρείο του Κολωνακίου, περιγράφοντας όσα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, συνέβησαν την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια ανέφερε ότι βρισκόταν σε διαφορετικό δωμάτιο από εκείνο όπου ήταν ο τραγουδιστής με τη γιατρό. Όπως περιέγραψε, η κατάσταση άλλαξε όταν άρχισαν να ακούγονται φωνές και να ζητούνται υλικά και φάρμακα για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η ίδια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αναζήτηση ουροδοχείου, στην κλήση για αδρεναλίνη και στην προσπάθεια επικοινωνίας με τον προμηθευτή του απινιδωτή. Επίσης, υποστήριξε ότι η γιατρός της ζήτησε να ρωτήσει εάν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη.

Στη μαρτυρία της περιλαμβάνεται και αναφορά σε κλειδωμένο συρτάρι στο γραφείο της γιατρού, διευκρινίζοντας ότι οι εργαζόμενες δεν είχαν δει αναισθητικά στον χώρο.

«Εγώ ήμουν στο δεύτερο δωμάτιο και η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη. Κάποια στιγμή μία νοσηλεύτρια φώναξε για ουροδοχείο, ήταν 3 και κάτι. Στις 4 παρά, δεν θυμάμαι ακριβώς, μπήκε ο γιατρός στο δωμάτιο βιαστικός. Μετά ξεκίνησε ο πανικός. Κάποια στιγμή φώναξαν για αδρεναλίνη. Ήταν αδύνατον να σηκωθεί(ο Μαζωνάκης). Είχε μάσκα(οξυγόνου). Ήταν τρομακτικό αυτό που αντίκρυσα. Μπήκα γιατί ήταν στο τηλέφωνο ο προμηθευτής του απινιδωτή και το έδωσα στους γιατρούς. Βγήκα τρέχοντας γιατί ήταν τρομακτικό, ήταν πολύ χλωμός. Στην αναισθησιολόγο εγώ μίλησα. Μου είπε(η γιατρός) να ρωτήσω αν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη. Ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ. Υπήρχε στο γραφείο της γιατρού ένα κλειδωμένο συρτάρι. Εμείς δεν είχαμε δει αναισθητικά. Ίσως ήταν εκεί. Ο γιατρός γνώριζε για την πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, όταν είχαμε λιποθυμίες η γιατρός φώναζε πάντα τον γιατρό»

Η γραμματέας είχε αποχωρήσει πριν από το περιστατικό

Η 28χρονη γραμματέας, από την πλευρά της, ανέφερε ότι είχε ολοκληρώσει την εργασία της και είχε φύγει από το ιατρείο γύρω στις 15:00, περιγράφοντας το κλίμα που επικρατούσε μέχρι εκείνη την ώρα ως ήρεμο.

Όπως είπε, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε περάσει στον χώρο όπου γινόταν η διαδικασία μαζί με τη γιατρό, ενώ ο ίδιος φαινόταν σκεπτικός, χωρίς να παρουσιάζει, κατά την περιγραφή της, εμφανή σημάδια ταραχής ή υπερδιέγερσης.

«Ήταν σκεπτικός, χωρίς να τον ξέρω αρκετά καλά. Ήταν όμως χαμογελαστός και ευγενικός. Αποπροσανατολισμένος φάνηκε λίγο ή σκεπτικός, χωρίς όμως να φαίνεται ούτε σε κάποια ταραχή ούτε σε υπερδιέγερση, όχι. 3 και 20, 3και 25 το αργότερο είχα φύγει. Μέχρι εκείνη την ώρα υπήρχε πάρα πολλή ησυχία στο ιατρείο. Είχε περάσει ο κ. Μαζωνάκης στο χώρο της ινουσφαίρισης μαζί με την ιατρό. Ο κ. Θ… επέστρεψε στο ιατρείο γύρω στις 3 και πριν έρθει το επόμενο του ραντεβού ξεκουραζόταν, οπότε μέχρι και την ώρα που έφυγα εγώ ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ».

Οι δύο μαρτυρίες, οι ψηφιακές αναζητήσεις και τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν από το «Live News» συνθέτουν νέα κομμάτια του χρονικού της υπόθεσης.