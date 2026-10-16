Επιστολές που αποδίδονται στον 10χρονο γιο του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στις οποίες εκφράζει την επιθυμία να πάρει ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί Εβραίους, φέρνει στο φως η βρετανική εφημερίδα Telegraph.

Τα έγγραφα, που φέρεται να εντοπίστηκαν από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Ράφα μετά τον θάνατο του Σινουάρ, συνοδεύονται από ζωγραφιές με άρματα μάχης, όπλα και ένοπλους μαχητές. Η αυθεντικότητά τους εκτιμάται θετικά από δύο ειδικούς που μίλησαν στην εφημερίδα, ενώ η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι το περιεχόμενό τους αναδεικνύει την επίδραση της ιδεολογίας της Χαμάς στη νεότερη γενιά της Γάζας.

Η επιστολή ξεκινά με μια προσωπική προσφώνηση προς τον πατέρα του: «Αγαπημένε μου μπαμπά, μου λείπεις πάρα πολύ». Στη συνέχεια, ο Ιμπραχίμ Σινουάρ γράφει: «Θέλω να κρατήσω ένα καλάσνικοφ και να πυροβολώ τους Εβραίους», ενώ εκφράζει την επιθυμία να αγκαλιάσει ξανά τον πατέρα του.

Η επιστολή και οι ζωγραφιές του κοινοποιήθηκαν στην Telegraph από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF). Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντοπίστηκαν σε κτίριο στη Ράφα, όπου σκοτώθηκε ο Γιαχία Σινουάρ τον Οκτώβριο του 2024.

Στις ζωγραφιές απεικονίζονται άρματα μάχης με εβραϊκές επιγραφές, ένοπλοι μαχητές, ρουκέτες και μια εγκατάσταση που παραπέμπει σε στρατιωτικό συνοριακό φυλάκιο. Ο Ιμπραχίμ αναφέρει επίσης στην επιστολή του ότι κατασκευάζει πιστόλια, άρματα μάχης και καλάσνικοφ από χαρτί και χαρτόνι.

‼️ EXPOSED: A LETTER WRITTEN BY YAHYA SINWAR’S 10 YEAR OLD SON “I want to hold a Kalashnikov and shoot Jews.” In a letter to his father, Ibrahim wrote that he makes “guns, tanks, and Kalashnikovs out of paper and cardboard” in his spare time and expressed his desire to shoot Jews. The letter, accompanied by drawings of weapons, tanks and missiles, reflects how Hamas’ ideology of hatred and violence impacts the younger generation in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) October 15, 2026

Ο ειδικός σε θέματα ισλαμισμού, Αχμάντ Μανσούρ, ένας εκ των οποίων εκτίμησε ότι η επιστολή είναι αυθεντική, δήλωσε ότι το περιεχόμενό της συνδέεται με τις πρακτικές διαπαιδαγώγησης που αποδίδει στη Χαμάς, καθώς και με την εξοικείωση παιδιών με τη βία και το μίσος κατά των Εβραίων.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής στρατιωτικής ιστορίας του Εβραϊκού Πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ, Ντάνι Όρμπαχ, δήλωσε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιη την αυθεντικότητα της επιστολής.

Το δημοσίευμα επεκτείνεται και στις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στη Γάζα, όπου ο πόλεμος έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην εκπαίδευση και έχει περιορίσει τις επαγγελματικές προοπτικές των νέων. Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF που επικαλείται η εφημερίδα, περίπου 700.000 παιδιά έχουν στερηθεί σχεδόν τρία χρόνια τυπικής σχολικής εκπαίδευσης, ενώ το 98% των σχολικών κτιρίων έχει υποστεί ζημιές.

Εκπρόσωπος των IDF υποστήριξε ότι οι επιστολές αποτυπώνουν την επίδραση της ιδεολογίας του Γιαχία Σινουάρ στην ανατροφή των παιδιών του και ευρύτερα στη νεότερη γενιά της Γάζας.