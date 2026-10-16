Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (16/10).

Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 6-0 και να συνεχίσουν αήττητοι ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Ισπανία, έπειτα από αυτή κόντρα στη Βαλένθια, για να πάνε στο 5-1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:00 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Τόμι Πολ Σαγκάη

13:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

14:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League

15:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παπάγου – Πρωτέας Βούλας Elite League

19:30 Novasports Extra 1 Κότμπους – Νυρεμβέργη Bundesliga 2

20:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague

20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές EuroLeague

21:00 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Παρί EuroLeague

21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague

21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός EuroLeague

21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga

21:30 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια EuroLeague

21:45 Magenta Sport 2 Φροζινόνε – Σασουόλο Serie A

22:00 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Λεβάντε LaLiga

22:00 Magenta Sport 3 Μπέρνλι – Γουλβς Sky Bet EFL Championship