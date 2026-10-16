Οι αγώνες Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ και Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Παρασκευή (16/10).
Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν το 6-0 και να συνεχίσουν αήττητοι ενώ οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Ισπανία, έπειτα από αυτή κόντρα στη Βαλένθια, για να πάνε στο 5-1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
13:00 Magenta Sport 6 Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Τόμι Πολ Σαγκάη
13:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League
14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
14:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League
15:00 Magenta Sport 3 Socca Champions League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παπάγου – Πρωτέας Βούλας Elite League
19:30 Novasports Extra 1 Κότμπους – Νυρεμβέργη Bundesliga 2
20:00 Novasports Start Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου EuroLeague
20:00 Novasports 5HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντολού Εφές EuroLeague
21:00 Novasports 6HD Ερυθρός Αστέρας – Παρί EuroLeague
21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ EuroLeague
21:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός EuroLeague
21:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga
21:30 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια EuroLeague
21:45 Magenta Sport 2 Φροζινόνε – Σασουόλο Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Λεβάντε LaLiga
22:00 Magenta Sport 3 Μπέρνλι – Γουλβς Sky Bet EFL Championship