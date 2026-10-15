Το «Dragons’ Den», το απόλυτο business show με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ, αυτή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 22:10.



Η πύλη του «DRAGONS’ DEN», ανοίγει για πρώτη φορά και ο Σάκης Τανιμανίδης μας συστήνει παλιούς και νέους Dragons, λίγο πριν πάρουν θέση μπροστά τους οι πρώτοι startuppers της σεζόν.



Ο Χάρης Βαφειάς, η Μαρία Χατζηστεφανή, ο Λέων Γιοχάη, ο Γιάννης Τσιώρης, ο Αντώνης Καράτζης, η Ελευθερία Ζούρου και ο Κώστας Χαλκιάς είναι έτοιμοι να ρισκάρουν, να διεκδικήσουν, να διαπραγματευτούν και να επενδύσουν.

Το πρώτο επεισόδιο του μοναδικού τηλεοπτικού σόου με θέμα την επιχειρηματικότητα επιβεβαιώνει τη δυναμική είσοδο που έχει κάνει ο τομέας του AI στις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, καινοτόμες ιδέες και πρωτότυπα προϊόντα θέτουν διλήμματα σε Dragons και startuppers.



O Χάρης Βαφειάς βρίσκεται «αντιμέτωπος» με το avatar του σε ένα job interview. Το life story ενός επιχειρηματία ξυπνά αναμνήσεις σε έναν Dragon ο οποίος αποκαλύπτει πως έχει προϋπηρεσία σε… γρι-γρι.



Το δηλητήριο της μέλισσας γίνεται «μήλο της έριδος» για δύο Dragons. Ο τζίρος της βιώσιμης μόδας ιντριγκάρει ενώ ένα ευρηματικό καπάκι μπερδεύει τον Λέοντα Γιοχάη με τον τρόπο χρήσης του.



Μία δυναμική επιχειρηματίας θέλει να καταργήσει τα βιογραφικά σημειώματα, θα καταφέρει με το «one woman show» να κεντρίσει το ενδιαφέρον των Dragons;

Δείτε το τρέιλερ:

Έξι επιχειρήσεις θα περάσουν την πύλη του «DRAGONS’ DEN». Ποιοι επιχειρηματίες διαθέτουν το πάθος, τις γνώσεις και την τόλμη να κλείσουν συμφωνία με τους Dragons;



Η απάντηση έρχεται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 22.10 στον ΣΚΑΪ.