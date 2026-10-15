Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Μπλε Ώρες», απόψε, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στις 21.00, ο αστυνόμος φτάνει στη λύση του μυστηρίου σχετικά με τη δολοφονία στη Σκιάθο, ενώ η άφιξη του πατέρα της Νικολέτας, Αχιλλέα, έχει σαν αποτέλεσμα μια σφοδρή σύγκρουση με τον Πέτρο.

Η αγωνία της οικογένειας Αντωνιάδη για την τύχη του Φίλιππου (Ιεροκλής Μιχαηλίδης) κορυφώνεται. Μετά την απολογία του θα κριθεί αν θα προφυλακιστεί.

Ο Πέτρος (Γιάννης Ποιμενίδης) είναι στα πατώματα ενώ η Στέλλα (Νόνη Ιωαννίδου) αγωνίζεται να διατηρήσει την ψυχραιμία της. Ο Σταύρος (Πασχάλης Τσαρούχας), από την πλευρά της αστυνομίας, έχει έναν άσο στο μανίκι του που κρατάει κρυφό από όλους. Η Βάσια (Κατερίνα Στικούδη) αποφασίζει να βγάλει τα μαύρα, κάτι που χαροποιεί τον Διονύση (Γιώργος Κυριάκου). Η Μάρθα (Ελευθερία Κοντογιώργη) ζητάει από την Ελένη (Βάνα Μπάρμπα) να την προσλάβει για σεφ, όμως η Ελένη προβληματίζεται.

Τα αποτελέσματα της Σήμανσης επιβεβαιώνουν τις υποψίες του Σταύρου. Η Όλγα (Κωνσταντίνα Τάκαλου) πάει στην Σκιάθο για να συμπαρασταθεί στη Στέλλα, ενώ η Νικολέτα (Ελένη Βαΐτσου) βασανίζεται από αμφιβολίες για τον Πέτρο.

Ο Σταύρος φτάνει επιτέλους στη λύση του φόνου της Έρικας (Έλενα Σάββα), την ώρα που ο Αχιλλέας (Γιώργος Παρτσαλάκης), ο πατέρας της Νικολέτας, έχει μια σφοδρή σύγκρουση με τον Πέτρο….

Δείτε αποκλειστικό sneak preview:

Δείτε το trailer: