Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι η Ουάσινγκτον έχει συνομιλίες με τη Μόσχα και το Πεκίνο που αποσκοπούν στον πυρηνικό αφοπλισμό των χωρών που έχουν τα μεγαλύτερα αποθέματα πυρηνικών όπλων.

Η Ρωσία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και την Κίνα, σύμφωνα με το Διεθνές Ερευνητικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI). Οι ΗΠΑ ξεπερνούν τη Ρωσία στον αριθμό των ανεπτυγμένων πυρηνικών κεφαλών.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsmax, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει η Κίνα να «προλάβει» «φτάσει» τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

«Είναι κρίμα όλο αυτό, διότι θα ήθελα να γίνει αποπυρηνικοποίηση ει δυνατόν, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε στη Ρωσία γι’ αυτό, και μιλάμε στην Κίνα για αυτήν την αποπυρηνικοποίηση», δήλωσε ο Τραμπ στο μέσο ενημέρωσης.

Το Newsmax πρόσθεσε ότι ο Τραμπ είχε μιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό.

Τα σχόλια αυτά του Αμερικανού προέδρου γίνονται μήνες μετά την εκπνοή της ισχύος, νωρίτερα φέτος, της Συνθήκης Μείωσης Στρατηγικών Όπλων (START).

Η συνθήκη New START που είχε υπογραφεί το 2010 επέτρεπε μία μόνο παράταση, η οποία συμφωνήθηκε ανάμεσα στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και ήταν για πέντε χρόνια. Οποιαδήποτε νέα παράταση θα απαιτούσε εκτελεστική απόφαση για την εκούσια επέκταση των ορίων της συνθήκης.