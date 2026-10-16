«Μπλόκο» των περιουσιακών στοιχείων προσώπων, που εμπλέκονται στην υπόθεση με βασικό πρωταγωνιστή τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, αλλά και του κόμματος, στο οποίο είναι επικεφαλής, έβαλε η Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Είναι η πρώτη φορά που αποφασίστηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πολιτικού κόμματος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα φέρεται να προέκυψε πως χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από την έρευνα της Αρχής προέκυψαν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σε βαθμό κακουργήματος, για 12 φυσικά πρόσωπα και 32 νομικές οντότητες – εταιρείες.

Η εντολή δέσμευσης, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που ελέγχονται και από τη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, έχουν εντοπιστεί και δεσμευτεί, έως τώρα, πέντε ακίνητα σε περιοχές των νοτίων προαστίων και στην περιφέρεια. Επιπλέον, δεσμεύονται οκτώ αυτοκίνητα, εκ των οποίων τα τέσσερα φέρονται να ανήκουν στο ΛΑΟΣ.

Οι εντολές δέσμευσης και ο φάκελος της Αρχής διαβιβάζονται ήδη στον αρμόδιο εισαγγελέα.