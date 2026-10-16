Σε μια δήλωση που προκάλεσε αίσθηση προχώρησε η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια, η οποία σε συνέντευξή της δήλωσε ότι όταν ζούσε στην Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, η χώρα δεν είχε «κανονικές τουαλέτες».

Η Κέιτι Ζακαράια διηγήθηκε σε podcast που μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, ότι το 2016, πριν από την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, η ιδέα που κυριαρχούσε ήταν ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ.

«Μας έλεγαν όλοι ότι η Χίλαρι (Κλίντον) θα κέρδιζε. Ότι η χρυσή εποχή της Αμερικής, ότι οι ημέρες δόξας, τελείωσαν. Ότι η Κίνα θα κυριαρχούσε», δήλωσε η Ζακαράια στον συντηρητικό σχολιαστή Τζακ Ποσομπιέκ.

«Το θυμάμαι πολύ καλά. Μόλις είχα γυρίσει από την Κίνα και σκεφτόμουν: “Πώς θα μπορούσε η Κίνα να γίνει η επόμενη χώρα που θα κυριαρχήσει; Δεν έχουν καν κανονικές τουαλέτες“», πρόσθεσε.

deep thoughts with Katie Zacharia: "I remember thinking, 'How is China the next country on the horizon? They don't even have proper toilets!'" pic.twitter.com/BDysRrgZPg — Aaron Rupar (@atrupar) October 15, 2026

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη δήλωση, το Πεκίνο την κάλεσε να επισκέπτεται «πιο συχνά» την Κίνα μετά τις δηλώσεις της για ελλείψεις σε τουαλέτες όταν εκείνη ζούσε στη χώρα.

«Την καλούμε να έρχεται στην Κίνα πιο συχνά, όταν θα έχει την ευκαιρία», δήλωσε με νόημα η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ, σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η 41χρονη Ζακαράια, που διορίστηκε πρόσφατα στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη δεχτεί επικρίσεις, καθώς κατηγορείται ότι παρουσιάζεται ως δικηγόρος χωρίς τα ανάλογα προσόντα.

Η ίδια, όπως υπενθυμίζει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, παρουσιάζεται ως δικηγόρος, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο δίκτυο Fox News, για το οποίο εργάστηκε ως σύμβουλος. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι είχε περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου στις ΗΠΑ, αφότου πήρε πτυχίο νομικής από το πανεπιστήμιο Pepperdine στην Καλιφόρνια.

Ερωτηθείσα χθες από το συντηρητικό μέσο Real America’s Voice, δήλωσε ότι είχε εγγραφεί για τις εξετάσεις στον δικηγορικό σύλλογο αλλά ότι στη συνέχεια «αποσπάστηκε η προσοχή της» και επιβαρύνθηκε από τις υποχρεώσεις λόγω της μετακίνησής της στην Κίνα, όπου επρόκειτο να συναντήσει τον σύζυγό της.

Πάντως, η Ζακαράια σχολιάστηκε και για την ασυνήθιστα σύντομη πρώτη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε την Τρίτη, κατά την οποία απάντησε μόνο σε τρεις ερωτήσεις δημοσιογράφων.