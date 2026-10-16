Πέθανε στα 90 του χρόνια ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής, Γιώργος Βαρδινογιάννης.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και προέρχεται από μία από τις πιο γνωστές και ισχυρές οικογένειες της ελληνικής επιχειρηματικής ζωής. Ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη, με καταγωγή από τον Άγιο Ιωάννη Σφακίων, και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, που καταγόταν από το Γεράνι Ρεθύμνου.

Τα αδέλφια του ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, αφήνοντας το αποτύπωμά τους στην πολιτική, τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Παύλος Βαρδινογιάννης, ασχολήθηκε με την πολιτική, διατελώντας βουλευτής Ρεθύμνου και υπουργός στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Νίκος και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης υπηρέτησαν ως αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, προτού στραφούν στις επιχειρήσεις και αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Ο Θεόδωρος και ο Σήφης δραστηριοποιήθηκαν στη ναυτιλία, με τον πρώτο να διατελεί και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΟΦΗ, ενώ η αδελφή τους, Ελένη, παντρεύτηκε τον πολιτικό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο ίδιος ο Γιώργος Βαρδινογιάννης επέλεξε να ακολουθήσει τον δρόμο της εμπορικής ναυτιλίας, σπουδάζοντας στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον, στην Αγγλία.

Η πορεία του στη θάλασσα συνδέθηκε με το προσωνύμιο «Καπετάνιος», με το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστός.

Η δραστηριότητά του στον ναυτιλιακό χώρο υπήρξε σημαντική, καθώς διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, επιβεβαιώνοντας τη μακρόχρονη παρουσία του στον κλάδο.

Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανέλαβε την προεδρία της ομάδας. Για την απόκτηση του συλλόγου είχε ενδιαφερθεί και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ωστόσο τελικά η ΠΑΕ πέρασε στον έλεγχο της οικογένειας Βαρδινογιάννη.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παρέμεινε πρόεδρος του Παναθηναϊκού για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, διαγράφοντας μία από τις μακροβιότερες διοικητικές παρουσίες στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα Ελλάδας και τρία Σούπερ Καπ, ενώ πραγματοποίησε και ορισμένες από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές πορείες της ιστορίας του.

Η ομάδα έφτασε δύο φορές μέχρι τα ημιτελικά της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Τη σεζόν 1984-1985 αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, ενώ τη σεζόν 1995-1996 έφτασε ξανά στους «4» του Champions League, όπου αποκλείστηκε από τον Άγιαξ.

Στα χρόνια της διοίκησής του φόρεσαν τη φανέλα του Παναθηναϊκού ορισμένοι από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου, όπως ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, ο Βέλιμιρ Ζάετς, ο Στράτος Αποστολάκης, ο Χουάν Χοσέ Μπορέλι και ο Κριστόφ Βαζέχα. Παράλληλα, συνεργάστηκε με προπονητές όπως ο Γιάτσεκ Γκμοχ και ο Ίβιτσα Όσιμ.

Η σχέση του με τον κόσμο του Παναθηναϊκού γνώρισε πολλές διαφορετικές φάσεις. Σε ορισμένες περιόδους απολάμβανε ευρεία αποδοχή και αποθέωση για τις επιτυχίες της ομάδας, ενώ σε άλλες βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις διοικητικές επιλογές και την πορεία του συλλόγου.

Παρά τις αντιπαραθέσεις που σημάδεψαν κατά καιρούς τη θητεία του, η παρουσία του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Παναθηναϊκό ταυτίστηκε με μια εποχή σημαντικών εγχώριων επιτυχιών και μεγάλων ευρωπαϊκών διακρίσεων, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου και συνολικά του ελληνικού ποδοσφαίρου.