Πόσο πιο εύκολη μπορεί να γίνει η επιλογή μιας ταινίας ή σειράς όταν, αντί να διαβάζεις ατελείωτες περιγραφές, μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση μέσα από ένα σύντομο βίντεο; Και πόσο πιο ευχάριστη γίνεται η πλοήγηση όταν το αγαπημένο σου κανάλι, οι αθλητικές μεταδόσεις και οι δημοφιλέστεροι τίτλοι βρίσκονται εκεί που τους χρειάζεσαι;

Αυτές είναι μερικές από τις αλλαγές που φέρνει η Nova TV, η οποία διαδέχεται την EON. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα ονομασία, αλλά για μια ουσιαστική αναβάθμιση που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ανακαλύπτεις, επιλέγεις και απολαμβάνεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο.

Νέα εμφάνιση, πιο εύκολη πλοήγηση

Η πρώτη διαφορά βρίσκεται στην εικόνα. Με νέα χρωματική παλέτα και κινηματογραφική αισθητική, η Nova TV δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην οπτική παρουσίαση ταινιών, σειρών και προγραμμάτων. Παράλληλα, το μενού αποκτά διαφορετική διάταξη, σχεδιασμένη για πιο γρήγορη και εύχρηστη περιήγηση.

Το ζωντανό πρόγραμμα, οι αθλητικές μεταδόσεις, οι επιλογές ανά κατηγορία και οι δημοφιλείς τίτλοι εμφανίζονται σε διακριτές ενότητες. Ειδικοί χώροι προβολής προβάλλουν περιεχόμενο που μπορεί να σε ενδιαφέρει, ενώ το τελευταίο κανάλι που παρακολούθησες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, για να επιστρέφεις σε αυτό χωρίς περιττή αναζήτηση.

Μια εικόνα αξίζει περισσότερο από μια λίστα τίτλων

Σημαντική αλλαγή υπάρχει και στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος (EPG). Οι παραδοσιακές λίστες κειμένου εμπλουτίζονται με οπτικά στοιχεία που συνοδεύουν τα προγράμματα των καναλιών. Έτσι, μπορείς να βλέπεις με μια ματιά τι προβάλλεται, αντί να βασίζεσαι αποκλειστικά στους τίτλους.

Στην ίδια λογική εντάσσονται τα preview videos. Μέσα από σύντομα βίντεο που εμφανίζονται σε ειδικούς χώρους προβολής και στις σελίδες περιεχομένου, μπορείς να δεις ένα μικρό ενδεικτικό απόσπασμα προτού αποφασίσεις να την παρακολουθήσεις.

Η τηλεοπτική εμπειρία γίνεται πιο προσωπική για μικρούς και μεγάλους

Η προσωποποίηση αποκτά περισσότερο χώρο μέσα από τα ανανεωμένα Premium Profiles και τη μεγάλη ποικιλία νέων avatars. Κάθε χρήστης μπορεί να δώσει διαφορετική εικόνα στο προφίλ του, επιλέγοντας εκείνη που του ταιριάζει.

Το Kids Profile αποκτά και αυτό τη σύγχρονη αισθητική της νέας υπηρεσίας, χωρίς να αλλάζει ένα βασικό χαρακτηριστικό του: ο γονικός έλεγχος διατηρείται πλήρως. Τα παιδιά έχουν έτσι το δικό τους ανανεωμένο περιβάλλον και οι γονείς συνεχίζουν να διαθέτουν τον έλεγχο που είχαν.

Μια διαφορετική προσθήκη είναι η λειτουργία “Επισκέπτη” (Visitor Mode). Για πρώτη φορά, μπορείς να εξερευνήσεις το περιβάλλον της Nova TV χωρίς να συνδεθείς, να περιηγηθείς στους καταλόγους και να δεις τους διαθέσιμους τίτλους, βιώνοντας την πραγματική εμπειρία της Nova TV.

Οι λειτουργίες που παραμένουν

Μαζί με τις αλλαγές διατηρούνται εργαλεία που εξυπηρετούν διαφορετικές συνήθειες θέασης. Το Sports Mode εξακολουθεί να απευθύνεται στους λάτρεις των αγώνων, προσφέροντας μια ειδικά σχεδιασμένη αθλητική εμπειρία.

Με το Catch-up 7 ημερών, μπορείς να επιστρέφεις σε προγράμματα που έχασες κατά το προηγούμενο επταήμερο. Η Συνέχιση Θέασης επιτρέπει να συνεχίσεις μια ταινία ή σειρά από το σημείο όπου σταμάτησες, ενώ οι Υπενθυμίσεις σε βοηθούν να θυμάσαι τις εκπομπές και μεταδόσεις που θέλεις να παρακολουθήσεις.

Αυτό που παραμένει κοινό σε όλες τις λειτουργίες είναι η ευελιξία: δεν χρειάζεται κάθε φορά να προσαρμόζεις το πρόγραμμά σου στις ώρες προβολής ή να αναζητάς ξανά το περιεχόμενο που είχες αφήσει στη μέση.

Τι αλλάζει στον Android αποκωδικοποιητή

Για όσους συνοδεύουν την υπηρεσία τους με τον Android αποκωδικοποιητή της Nova, η νέα υπηρεσία γίνεται πλέον η οθόνη εκκίνησης: η συσκευή ανοίγει αυτόματα στο περιβάλλον της Nova TV.

Παράλληλα, η ενότητα Apps & Games προσφέρει πρόσβαση στο οικοσύστημα Android, ώστε να μπορείς να κατεβάζεις εφαρμογές και παιχνίδια. Ο αποκωδικοποιητής συνεχίζει έτσι να συνδυάζει την τηλεοπτική παρακολούθηση με επιπλέον ψηφιακές επιλογές από την ίδια συσκευή.

Πότε έρχεται η αλλαγή

Η μετάβαση ήδη πραγματοποιείται σταδιακά στις συσκευές όλων των υφιστάμενων πελατών τηλεόρασης. Επομένως, η νέα εικόνα και οι αναβαθμισμένες λειτουργίες δεν εμφανίζονται απαραίτητα την ίδια στιγμή σε κάθε συσκευή.

Η αλλαγή από την EON στη Nova TV δεν αφορά, λοιπόν, μόνο την εμφάνιση. Στόχος είναι μια τηλεοπτική εμπειρία που κάνει την αναζήτηση πιο εύκολη, τις επιλογές πιο άμεσες και την ψυχαγωγία περισσότερο προσαρμοσμένη στις προτιμήσεις κάθε θεατή.