Προϊόντα που χρειάζεσαι καθημερινά, σε συνδυασμούς που συμφέρουν. Με το «Κερδίζω Καθημερινά», τα My market προσφέρουν συνδυαστικές προσφορές, εκπτώσεις και δώρα, δίνοντας περισσότερο όφελος στις καθημερινές αγορές.

Η λογική είναι απλή: επιλεγμένα προϊόντα προσφέρονται μαζί σε καλύτερη τιμή από ό,τι αν αγοραστούν ξεχωριστά. Παράλληλα, άλλες προσφορές δίνουν έκπτωση ή δώρο όταν οι αγορές σε συγκεκριμένα προϊόντα φτάσουν την αξία ή την ποσότητα που ορίζει η προσφορά. Έτσι, οι επιλογές για εξοικονόμηση είναι περισσότερες.

Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις προσφορές του «Κερδίζω Καθημερινά» στα καταστήματα My market, χάρη στην ειδική σήμανση.

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