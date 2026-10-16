Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζει μια σειρά συμβολικών κινήσεων στο παιχνίδι με τον Αστέρα Aktor, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος πέθανε σε ηλικίας 90 ετών.

Ο «Καπετάνιος» συνέδεσε το όνομά του με το «Τριφύλλι», έχοντας διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου για 21 χρόνια και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του.

Στο πλαίσιο του αγώνα της Κυριακής (18/10, 17:30), για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, οι «Πράσινοι» θα καταθέσουν αίτημα στη λίγκα για την τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από τη σέντρα.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα αγωνιστούν με μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους. Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης, οι παίκτες και των δύο ομάδων θα αφήσουν από ένα λουλούδι σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο, στην είσοδο της φυσούνας, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Τέλος, λουλούδια θα τοποθετηθούν τόσο στη σουίτα από την οποία παρακολουθούσε τους αγώνες της ομάδας όσο και στη θέση όπου συνήθιζε να κάθεται, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης για έναν άνθρωπο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.