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Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από την αιματηρή επίθεση με πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν οι ανταρτικές δυνάμεις των Χούθι εναντίον του προεδρικού μεγάρου Αλ Μαασίκ στο Άντεν, την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται δύο μέλη της προσωπικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Σάγια αλ Ζιντάνι, ενώ υπάρχουν και 16 τραυματίες.

Παρά τη σφοδρότητα της επιδρομής, ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου παρέμειναν σώοι, με την κυβέρνηση να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Οι Χούθι ανέλαβαν άμεσα την ευθύνη για το πλήγμα, ισχυριζόμενοι ότι έβαλαν κατά σαουδαραβικού κέντρου επιχειρήσεων που λειτουργούσε εντός του συγκροτήματος.

Παράλληλα, προειδοποίησαν πως κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται πλέον νόμιμος στόχος, ενώ απείλησαν ανοιχτά την ασφάλεια των αεροδρομίων και του εναέριου χώρου του Ριάντ.

Η κλιμάκωση αυτή αποτελεί το σοβαρότερο πλήγμα από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης». Από την πλευρά του, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας ξεκαθάρισε ότι το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας ένοπλης πολιτοφυλακής.

Την ίδια στιγμή, οι αντάρτες υποστηρίζουν πως η επιδρομή αποτελεί απάντηση στα συνεχή σαουδαραβικά αεροπορικά χτυπήματα στη Σαναά και άλλες περιοχές, τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους τις τελευταίες εβδομάδες. Η νέα αυτή ανάφλεξη απειλεί να βυθίσει τη μέση ανατολή σε έναν ατελείωτο κύκλο βίας και αστάθειας.

Απειλές Χούθι για νέα χτυπήματα σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες διεμήνυσαν ότι κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί πλέον νόμιμο στόχο, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια του Ριάντ δεν είναι ασφαλή. Την Πάρασκευή η αγγλόφωνη εφημερίδα Gulf Times με έδρα το Κατάρ ανέβασε το παρακάτω βίντεο από επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο Abha.

Από την πλευρά του, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας τόνισε ότι το μέλλον του έθνους δεν θα παραμείνει όμηρος μιας ένοπλης πολιτοφυλακής, διαβεβαιώνοντας πως η λειτουργία της κυβέρνησης συνεχίζεται κανονικά.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η επιδρομή αποτελεί απάντηση στα 65 αεροπορικά χτυπήματα που δέχθηκαν εντός 24ώρου, τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους. Η ένταση χτυπά κόκκινο, απειλώντας με γενικευμένη ανάφλεξη ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.