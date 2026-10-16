Τουλάχιστον πέντε είναι οι νεκροί από την αιματηρή επίθεση με πυραύλους και drones που εξαπέλυσαν οι ανταρτικές δυνάμεις των Χούθι εναντίον του προεδρικού μεγάρου Αλ Μαασίκ στο Άντεν, την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται δύο μέλη της προσωπικής ασφάλειας του πρωθυπουργού Σάγια αλ Ζιντάνι, ενώ υπάρχουν και 16 τραυματίες.



Παρά τη σφοδρότητα της επιδρομής, ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου παρέμειναν σώοι, με την κυβέρνηση να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τη λειτουργία της.

Οι Χούθι ανέλαβαν άμεσα την ευθύνη για το πλήγμα, ισχυριζόμενοι ότι έβαλαν κατά σαουδαραβικού κέντρου επιχειρήσεων που λειτουργούσε εντός του συγκροτήματος.

10/15 SAUDI/YEMEN WAR ANALYSIS: Over the last few days, we have seen very significant strikes from Ansar Allah that shows an increasing level of confidence in their capability, and decreasing confidence in Saudi military competency. Throughout the day today, there has been a flurry of statements issued by the Saudi Coalition spokesmen that has lifted the veil to a degree on Saudi’s information suppression campaign. Highlighted in these statements was public acknowledgment by Saudi Arabia that the King Khalid Airport in Riyadh has now been struck four days in a ROW, each of which resulted in casualties, as well as large-scale destruction of Terminals 3 and 4. But beyond this, there was also CCTV video published that showed successful Ansar Allah strikes on airports in Abha, Jazan, and Najran that took place in recent days. We also know that Dammam has been struck at least twice in the past week, and Jeddah has seen non-stop holding patterns taking place. In addition, we saw truly HISTORIC strikes by Ansar Allah when they successfully struck the Saudi ARAMCO Headquarters in Dhahran on the very far Eastern side of Saudi Arabia. But this wasn’t just “a little strike”, it was a strike launched across immense swathes of land, that sparked a massive fire that engulfed several floors of a critical operations building, and perhaps even the most notably… struck the Aramco CEO’s office! Talk about calling your shot… Then, just today, we saw an even greater expansion of Ansar Allah’s target asset when they landed MULTIPLE missile strikes on the Al-Ma’ashiq Palace in Aden. This is the building for the Presidential Leadership Council of the “internationally recognized” government of Yemen. Two are confirmed dead, and multiple are injured. This is effectively Yemen’s WHITE HOUSE. What has become increasingly clear by the day is that Ansar Allah not only has the willingness to carry out historic strikes, they also have the CAPABILITY to strike what they want, when they want. Whether that’s the King Khalid Airport in Riyadh, the King Fahd Airport in Dammam, or the Aramco HQ in Dhahran… Saudi Arabia and Yemen are helpless to defend against Ansar Allah… And Ansar Allah KNOWS it. — Brett Erickson (@BrettErickson28) October 15, 2026

Παράλληλα, προειδοποίησαν πως κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας θεωρείται πλέον νόμιμος στόχος, ενώ απείλησαν ανοιχτά την ασφάλεια των αεροδρομίων και του εναέριου χώρου του Ριάντ.



Η κλιμάκωση αυτή αποτελεί το σοβαρότερο πλήγμα από τις αρχές Οκτωβρίου, όταν τέθηκε σε εφαρμογή η επιχείρηση «Αυγή της Υεμένης». Από την πλευρά του, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας ξεκαθάρισε ότι το μέλλον της Υεμένης δεν θα παραμείνει όμηρος μιας ένοπλης πολιτοφυλακής.

❗Húsíové zaútočili na prezidentský palác Al-Maášik v jemenském Adenu, informovala agentura SABA. Při útoku zahynuli dva členové ochranky. Premiér a členové vlády, kteří se v paláci nacházeli, vyvázli bez zranění. https://t.co/gegZWfjDhU — bety kovac 🇺🇦♥️ (@betyna71) October 15, 2026

Την ίδια στιγμή, οι αντάρτες υποστηρίζουν πως η επιδρομή αποτελεί απάντηση στα συνεχή σαουδαραβικά αεροπορικά χτυπήματα στη Σαναά και άλλες περιοχές, τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους τις τελευταίες εβδομάδες. Η νέα αυτή ανάφλεξη απειλεί να βυθίσει τη μέση ανατολή σε έναν ατελείωτο κύκλο βίας και αστάθειας.

Απειλές Χούθι για νέα χτυπήματα σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας

Οι αντάρτες διεμήνυσαν ότι κάθε στρατιωτική παρουσία της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί πλέον νόμιμο στόχο, προειδοποιώντας παράλληλα πως ο εναέριος χώρος και τα αεροδρόμια του Ριάντ δεν είναι ασφαλή. Την Πάρασκευή η αγγλόφωνη εφημερίδα Gulf Times με έδρα το Κατάρ ανέβασε το παρακάτω βίντεο από επίθεση των Χούθι στο διεθνές αεροδρόμιο Abha.

The Saudi-led coalition has released footage capturing the moment Yemen’s #Houthi launched an attack on #Abha International #Airport in #SaudiArabia. 🎥 source: @AlArabiya_Eng https://t.co/MXsVRVuW89 — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) October 16, 2026

Από την πλευρά του, το υπουργικό συμβούλιο της χώρας τόνισε ότι το μέλλον του έθνους δεν θα παραμείνει όμηρος μιας ένοπλης πολιτοφυλακής, διαβεβαιώνοντας πως η λειτουργία της κυβέρνησης συνεχίζεται κανονικά.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η επιδρομή αποτελεί απάντηση στα 65 αεροπορικά χτυπήματα που δέχθηκαν εντός 24ώρου, τα οποία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αμάχους. Η ένταση χτυπά κόκκινο, απειλώντας με γενικευμένη ανάφλεξη ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή.