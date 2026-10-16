Ο Έντι Ράμα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε, υποστήριξε ότι ξένος παράγοντας ευθύνεται για τις ογκώδεις διαδηλώσεις στην Αλβανία.

«Όλα αυτά είναι το έργο του ίδιου χεριού, του χεριού που έπιασε από τον λαιμό την αλβανική αντιπολίτευση, το χέρι που έχει κάψει και καταστρέψει πάνω από μία φορά την Αλβανία», είπε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

«Είναι τα ξένα χέρια που δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη», είπε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως οι διαμαρτυρίες «δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις νόμιμες προσδοκίες κάθε ανθρώπου που θέλει μια καλύτερη ζωή».