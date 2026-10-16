Κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος 18 προσώπων που συνελήφθησαν έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, στη Θεσσαλονίκη, ως μέλη εγκληματικής ομάδας για υπόθεση παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου, με τη φερόμενη δράση της να εκτείνεται σε βάθος πολλών ετών.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο επίκεντρο πολύμηνης αστυνομικής έρευνας βρέθηκε η λειτουργία καταστημάτων με ηλεκτρονικό τζόγο («φρουτάκια») σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα, με φερόμενη χρήση «αχυρανθρώπων», ενώ, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η δικογραφία περιγράφει πρακτικές εξαπάτησης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά, ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής των εμπλεκόμενων προσώπων, τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης (ένταξη, συγκρότηση, διεύθυνση), παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, απλή συνέργεια στην προηγούμενη πράξη, απάτη με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στις ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση αναμένεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.