Ολοκληρώθηκαν οι τοξικολογικές εξετάσεις στον Γιώργο Μαζωνάκη και «έδειξαν» τις ουσίες που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο της οικογένειας, εντοπίστηκαν οι εξής ουσίες:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη θεραπεία της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.

Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για την πρόκληση τοπικής αναισθησίας.

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Η ανίχνευσή της αποτελεί σημαντικό τοξικολογικό δείκτη προηγούμενης έκθεσης στην κοκαΐνη.

Νέα έρευνα στο ιατρείο της Καρνεάδου

Νέα στοιχεία ήρθαν στο «φως» για την έφοδο, που έγινε χθες, παρουσία εισαγγελέα, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης για τις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή, χθες το μεσημέρι κλιμάκιο αποτελούμενο από τρεις αστυνομικούς της Ασφάλειας, δύο δικαστικούς λειτουργούς, εκ των οποίων η μία εισαγγελέας, καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορούμενων γιατρών, πήγαν στο επίμαχο ιατρείο, έπειτα από εντολή του αρμόδιου ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έκαναν τη νέα έρευνα, για να αναζητήσουν ουσίες, οι οποίες προκαλούν καταστολή ή μέθη, και ενδεχομένως χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο των ιατρικών πράξεων, που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της έρευνας.

Επίσης, ανοίχτηκε ένα κλειδωμένο ντουλάπι, στο γραφείο της 56χρονης προφυλακισμένης γιατρού, Ιωάννας Γάκα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση δύο φιαλιδίων, που εκτιμάται ότι περιείχαν το φάρμακο Anexate, που χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για τη μιδαζολάμη.