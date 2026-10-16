Την προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην επιχειρηματικότητα, τη ναυτιλία και τον αθλητισμό, αλλά και τους σταθερούς δεσμούς του με τη γενέτειρά του, αναδεικνύει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης, με ομόφωνο ψήφισμα για την απώλεια του Ρεθυμνιώτη επιχειρηματία και πρώην προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Το Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως, διά περιφοράς, με τον δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη να αναφέρεται στην πολυσχιδή προσωπικότητα του εκλιπόντος και στη διαχρονική στήριξή του προς τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Όπως τόνισε ο δήμαρχος, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης παρέμεινε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του «ένας ευπατρίδης Ρεθυμνιώτης», ο οποίος συνέδραμε τις ανάγκες της περιοχής με τρόπο αθόρυβο και ουσιαστικά ανθρωπιστικό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην άμεση σχέση που διατηρούσε με τους Ρεθυμνιώτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης, καθώς και στις επαφές του με την τοπική κοινωνία, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από αγάπη, εμπιστοσύνη και υποστήριξη.

«Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, οφείλω να καταθέσω ότι με τιμούσε με τη φιλία και την εμπιστοσύνη του, τις οποίες και ανταπέδιδα με εκτίμηση στην προσωπικότητα και το έργο του», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συμβολή του στην εξέλιξη της ελληνικής ναυτιλίας και στην αναβάθμιση του αθλητισμού, μέσα από την επιχειρηματική του δράση και τις δυναμικές και διορατικές πρωτοβουλίες του.

Με το ομόφωνο ψήφισμά του, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποστολή συλλυπητήριας επιστολής στην οικογένειά του και τη δημοσίευση του ψηφίσματος στον τοπικό Τύπο.



Δεσμεύτηκε επίσης να αποδώσει τιμή στη μνήμη του με νεότερη απόφαση, αναγνωρίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς του με την κοινωνία, την παράδοση και τον πολιτισμό του Ρεθύμνου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.