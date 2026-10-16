Αναβλήθηκε το παιχνίδι της Επισκοπής Ρεθύμνου, με τον ΑΟΑΝ για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής που ήταν προγραμματισμένο για την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, λόγω του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Η Επισκοπή είναι η ομάδα του τόπου καταγωγής της οικογένειας Βαρδινογιάννη και ο αγώνας της μετατέθηκε για την Τετάρτη (21/10, 16:00), μετά από σχετικό αίτημα που έγινε δεκτό από την ΕΠΟ.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης διατηρούσε διαχρονικά στενούς δεσμούς με την ποδοσφαιρική ομάδα της Επισκοπής, στηρίζοντας έμπρακτα το σωματείο και γενικότερα το ποδόσφαιρο του Ρεθύμνου.

Η ανακοίνωση της Επισκοπής αναφέρει:

«Μετά από αίτημα της ομάδας μας στην ΕΠΟ, η αναμέτρηση με τον ΑΟΑΝ για την 4η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής αυτήν την Κυριακή αναβάλλεται, σε ένδειξη πένθους για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννης.

Η Επισκοπή ζήτησε την μετάθεση του αγώνα της Κυριακής, αίτημα το οποίο έγινε δεκτό. Η αναμέτρηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 16:00.

Η Επισκοπή ευχαριστεί την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σεβάστηκε το αίτημα του σωματείου μας και επέδειξε τον ανάλογο σεβασμό στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη».