Στα υψηλά επίπεδα του περσινού Αυγούστου διατηρήθηκε η πληρότητα των ελληνικών ξενοδοχείων τον Αύγουστο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του μήνα που αποτελεί την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση πληρότητα στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας διαμορφώθηκε στο 86,2%, έναντι 86,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται σε ένα περιβάλλον όπου το σύνολο των ξενοδοχείων βρισκόταν σε λειτουργία, ενώ το δείγμα της έρευνας περιλάμβανε 424 μονάδες. Η οριακή μεταβολή στην πληρότητα δείχνει ουσιαστικά σταθεροποίηση σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, χωρίς σημαντική απόκλιση από την περσινή επίδοση και χωρίς να διαταράσσεται η εικόνα ισχυρής ζήτησης στην αιχμή της θερινής σεζόν.

Σε επίπεδο τιμών, η εικόνα ήταν επίσης σχετικά σταθερή. Η μέση τιμή διάθεσης δίκλινου δωματίου διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2026 στα 189 ευρώ, έναντι 190 ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Η διάμεση τιμή παρέμεινε αμετάβλητη στα 150 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι τα μισά από τα περίπου 450.000 δωμάτια της χώρας είχαν τιμή έως 150 ευρώ και τα υπόλοιπα κινήθηκαν υψηλότερα.

Η σύγκριση μέσης και διάμεσης τιμής έχει ιδιαίτερη σημασία για την αποτύπωση της αγοράς, καθώς η πρώτη επηρεάζεται περισσότερο από τις πολύ υψηλές τιμές συγκεκριμένων μονάδων ή κατηγοριών. Για τον λόγο αυτό, η διαφορά μεταξύ των 189 ευρώ της μέσης τιμής και των 150 ευρώ της διαμέσου αποτυπώνει το εύρος τιμών που χαρακτηρίζει το ελληνικό ξενοδοχειακό προϊόν και τη σημαντική διαφοροποίηση ανάμεσα στις μονάδες.

Η έρευνα ξεχωρίζει επίσης τη μέση από τη διάμεση τιμή, καθώς οι δύο δείκτες δεν αποτυπώνουν με τον ίδιο τρόπο την αγορά. Η μέση τιμή επηρεάζεται από ακραίες τιμές και ιδιαίτερα ακριβά δωμάτια, ενώ η διάμεσος αποτυπώνει το σημείο στο οποίο χωρίζεται το σύνολο των παρατηρήσεων σε δύο ίσα μέρη. Έτσι, η διατήρηση της διαμέσου στα 150 ευρώ, παρά τη μικρή υποχώρηση της μέσης τιμής δωματίου, δείχνει ότι ο βασικός κορμός των τιμών παρέμεινε σταθερός, ενώ οι διαφοροποιήσεις προήλθαν κυρίως από συγκεκριμένες κατηγορίες και τύπους λειτουργίας.

Διαφορετική πορεία σε εποχικά και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχεία

Πίσω από τη συνολική σταθερότητα καταγράφονται αισθητές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων. Στα ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας, η μέση τιμή δίκλινου δωματίου υποχώρησε στα 209 ευρώ, από 217 ευρώ τον Αύγουστο του 2025. Αντίθετα, στα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας η μέση τιμή αυξήθηκε στα 123 ευρώ, από 112 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η διαφοροποίηση αυτή δείχνει ότι η αγορά δεν κινήθηκε με ενιαίο τρόπο, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος διατήρησε πολύ υψηλά επίπεδα πληρότητας συνολικά. Οι εποχικές μονάδες, που δραστηριοποιούνται κυρίως σε ώριμους θερινούς προορισμούς, κατέγραψαν χαμηλότερες μέσες τιμές σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, ενισχύοντας τις τιμές τους.

Ανάλογες αποκλίσεις καταγράφονται και ανά κατηγορία αστέρων. Στα ξενοδοχεία πέντε αστέρων, η μέση τιμή δίκλινου δωματίου υποχώρησε στα 341 ευρώ, από 360 ευρώ τον Αύγουστο του 2025, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των βασικών κατηγοριών. Στον αντίποδα, τα τετράστεραξενοδοχεία αύξησαν τη μέση τιμή τους στα 200 ευρώ, από 193 ευρώ πέρυσι.

Στα τριών αστέρων, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 112 ευρώ, έναντι 115 ευρώ το 2025, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση. Αντίθετα, στα ξενοδοχεία δύο αστέρων η τιμή αυξήθηκε στα 93 ευρώ, από 82 ευρώ, ενώ στα καταλύματα ενός αστέρος ανέβηκε στα 85 ευρώ, από 71 ευρώ. Οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις στις χαμηλότερες κατηγορίες έρχονται έτσι σε αντίθεση με την πτώση που καταγράφηκε στην ανώτερη κατηγορία.

Υψηλότερη μέση τιμή σε επίπεδο μονάδας

Διαφορετική εικόνα προκύπτει όταν η ανάλυση γίνεται σε επίπεδο ξενοδοχειακής μονάδας και όχι ανά δωμάτιο. Η μέση τιμή ανά ξενοδοχείο διαμορφώθηκε τον Αύγουστο του 2026 στα 138 ευρώ, αυξημένη από τα 131 ευρώ του Αυγούστου 2025. Παράλληλα, η διάμεση τιμή ανά ξενοδοχείο ανήλθε στα 100 ευρώ, από 95 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Με βάση τα στοιχεία του ΙΤΕΠ, αυτό σημαίνει ότι για τον πληθυσμό των 10.118 ξενοδοχείων της χώρας η μέση τιμή διάθεσης εκτιμήθηκε στα 138 ευρώ, ενώ τα μισά ξενοδοχεία είχαν μέση τιμή έως 100 ευρώ.

Η απόκλιση ανάμεσα στην τιμή σε επίπεδο δωματίου και στην τιμή σε επίπεδο ξενοδοχείου συνδέεται με τη διαφορετική μεθοδολογία υπολογισμού. Στην πρώτη περίπτωση, οι μεγαλύτερες μονάδες, με περισσότερα διαθέσιμα δωμάτια, έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στον τελικό μέσο όρο, ενώ στη δεύτερη κάθε ξενοδοχειακή μονάδα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή παρατήρηση.

Συνολικά, τα στοιχεία του Αυγούστου δείχνουν ότι η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά διατήρησε την πληρότητα σε πολύ υψηλά επίπεδα και τις μέσες τιμές ουσιαστικά σταθερές σε σχέση με το 2025, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ομοιόμορφη πορεία για όλες τις κατηγορίες. Οι μειώσεις στα εποχικά και στα πεντάστεραξενοδοχεία συνυπάρχουν με αυξήσεις στις μονάδες συνεχούς λειτουργίας και στις χαμηλότερες κατηγορίες, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές τάσεις που διαμορφώθηκαν μέσα στην κορύφωση της φετινής τουριστικής περιόδου.