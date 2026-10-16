Ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Facebook έγραψε:
«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, μα κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τον άνθρωπο που οδήγησε την αγαπημένη μας ομάδα σε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ και 2 ημιτελικούς πρωταθλητριών Ευρώπης.
Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός Παναθηναϊκός.
Καλό ταξίδι Καπετάνιε!».