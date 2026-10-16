Αιχμές για τις χαμηλές τηλεθεάσεις εκπομπών της ΕΡΤ, αλλά και για τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία, κατά την άποψή του, αξιολογούνται οι παρουσιαστές της, άφησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Ρέα Ιωάννου, αμφισβήτησε τη συζήτηση γύρω από προγράμματα που συνεχίζονται για χρόνια χωρίς να αυξάνουν αισθητά τα ποσοστά τους.

«Να σου πω κάτι ευθέως; Δεν αφορούν κανέναν. Είναι όλες αυτές οι πενιχρές εκπομπές του τρία, του δύο, του τέσσερα τα εκατό. Παίρνει η άλλη εκπομπή τρίτη, τέταρτη σεζόν και εξακολουθεί να κάνει τρεισήμισι και τέσσερα και καθόμαστε εμείς και ασχολούμαστε. Γιατί;», ανέφερε.

«Ξαφνικά απαιτήσεις από την Κατερίνα και τον Χρήστο»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στην κριτική που δέχονται η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στο «Studio 4», υποστηρίζοντας ότι καλούνται να δώσουν αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα, ενώ σε άλλες εκπομπές είχε δοθεί μεγαλύτερο περιθώριο.

«Τα έχουνε βάλει τώρα με το Studio 4, με την Κατερίνα και τον Χρήστο και περιμένουν αποτελέσματα από τον πρώτο μήνα. Γιατί; Γιατί δείχνανε τόση κατανόηση στις προηγούμενες εκπομπές που υπάρχουνε τώρα για τρίτη και τέταρτη χρονιά, που επίσης τον πρώτο και τον δεύτερο χρόνο κάναν ένα και δύο», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο παρουσιαστές αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερη δυσκολία: «Είναι και οι μόνοι στην τελική, που αναλαμβάνουν μια ζώνη εκπομπής πετυχημένης, η οποία είναι και απέναντι. Δηλαδή οι άνθρωποι έχουν πολλά ελαφρυντικά».

Η σύγκριση με τα «πενηντάρια» του «Μπράβο Ρούλα»

Συνεχίζοντας, σχολίασε σκωπτικά την αντιμετώπιση των ποσοστών τηλεθέασης στη δημόσια τηλεόραση.

«Η εύκολη λύση είναι μόνο για τους παρουσιαστές που σιγουρεύονται εκεί στην ΕΡΤ, ότι “δεν πάω να κάνω 0.8, μόλις κάνω 6 θα μου βάλουν στέμμα”», ανέφερε.

«Έχουμε εκπομπές αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ που επειδή κάνανε κάποια στιγμή πέντε και έξι, τους αντιμετωπίζουν ξαφνικά σαν να έκαναν τα πενηντάρια που έκανε το Μπράβο Ρούλα», πρόσθεσε.