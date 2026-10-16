Όταν ο Έρικ Ντέτερς ακύρωσε το «MAGA Freedom Fest» τον Σεπτέμβριο, αφού είχαν πουληθεί μόλις έξι εισιτήρια VIP αξίας 1.000 δολαρίων το καθένα, η απόφαση αυτή φάνηκε να σηματοδοτεί ένα ντροπιαστικό τέλος για μια πολιτική εκδήλωση στο Κεντάκι. Τρεις εβδομάδες αργότερα, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παραιτήθηκε.

Η παραίτηση της Γκίλφοϊλ ήρθε μετά τις καταγγελίες του Ντέτερς ότι εκείνη του είχε ζητήσει 100.000 δολάρια, προκειμένου να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express. Η ίδια αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι η Γκίλφοϊλ υπηρέτησε στο αξίωμά της με «ακεραιότητα, τιμή και διακρίσεις».

Σύμφωνα με το Newsweek, η στάση του Τραμπ απέναντι στον Ντέτερς συνέβαλε στην πτώση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ενώ έχει φέρει την αμερικανική κυβέρνηση σε δύσκολη θέση, καθώς ο Ντέτερς απειλεί με νέες αποκαλύψεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω αναταράξεις.

Πιο αναλυτικά, ο Ντέτερς, 63 ετών, είναι επιχειρηματίας από το Κεντάκι, πρώην δικηγόρος, συντηρητικός τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρώην υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, ο οποίος δεν κατάφερε να εκλεγεί.

Σημαντικό μέρος της νομικής του καριέρας αφορούσε την εκπροσώπηση πρώην ασθενών του φυγόδικου χειρουργού Atiq Durrani. Η δικαστική διαμάχη βρέθηκε στο επίκεντρο της ρήξης του με τη Γκίλφοϊλ, όταν ο Ντέτερς ζήτησε τη βοήθειά της, προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή των ομοσπονδιακών αρχών στο ζήτημα της έκδοσης του Durrani, καθώς και στις σχετικές νομικές και ασφαλιστικές διαφορές.

Ο Ντέτερς υποστηρίζει τον Τραμπ από την αρχή της προεκλογικής του εκστρατείας, το 2016, ενώ κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Ρεπουμπλικάνων διετέλεσε επικεφαλής της εκστρατείας του στο Βόρειο Κεντάκι.

Έρικ Ντέτερς

Έως το 2021, είχε διοργανώσει το «Freedom Fest», το οποίο προωθήθηκε ως δωρεάν εκδήλωση υπέρ του Τραμπ, με ένα αρχικό πρόγραμμα που περιλάμβανε τη Γκίλφοϊλ και τη συντηρητική σχολιάστρια Τόμι Λάχρεν.

Το φεστιβάλ επεκτάθηκε το 2022, όταν η Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τον Έρικ Τραμπ, την Κάντας Όουενς και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες του συντηρητικού χώρου.

Σύμφωνα με τον Ντέτερς, έχει συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο πέντε φορές, μεταξύ άλλων και στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο. Μια σειρά μηνυμάτων και φωτογραφιών καταγράφει τις επαφές του με τον Τραμπ και βασικά στελέχη του κινήματος MAGA, όπως ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο Έρικ Τραμπ, ο Κας Πατέλ, η Γκίλφοϊλ και άλλοι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Η σχέση μεταξύ του Ντέτερς και της Γκίλφοϊλ είχε επίσης οικονομική διάσταση. Ο Ντέτερς ισχυρίζεται ότι κατέβαλε στη Γκίλφοϊλ περίπου 300.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια αρκετών ετών, ενώ παράλληλα πλήρωσε και άλλα μέλη της οικογένειας Τραμπ για να παρευρεθούν στις εκδηλώσεις του. Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ δήλωσαν αργότερα ότι υπήρχαν εκκρεμείς πληρωμές, ισχυρισμό τον οποίο ο Ντέτερς αρνήθηκε.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Ντέτερς ανακοίνωσε στο Facebook ότι «ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ» δεν θα διοργάνωνε ξανά την εκδήλωσή του «Freedom Fest», ακυρώνοντας το προγραμματισμένο φεστιβάλ του 2026, στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχουν ο Kid Rock, ο Ρεπουμπλικανός Εντ Γκαλρέιν, ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ και ο συνεργάτης του Fox News Τζο Κόντσα.

Ο Ντέτερς απέδωσε την ακύρωση στις χαμηλές πωλήσεις εισιτηρίων VIP, εξηγώντας ότι περίμενε από περίπου 100 εύπορους γνωστούς και επαγγελματικούς συνεργάτες του να στηρίξουν την εκδήλωση, αγοράζοντας εισιτήρια αξίας 1.000 δολαρίων το καθένα. Ωστόσο, όταν πληροφορήθηκε ότι είχαν πωληθεί μόλις έξι, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει την εκδήλωση.

Όταν το Newsweek δημοσίευσε ρεπορτάζ για την ακύρωση του Freedom Fest του 2026, ο Ντέτερς εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη υποστήριξης από τα ΜΜΕ και την κυβέρνηση Τραμπ προς τα θύματα του Ντουράνι.

Τότε ήταν που δήλωσε ότι θα έδινε στα εθνικά ΜΜΕ «μια πραγματική αντι-Τραμπ ιστορία», κατηγορώντας τη Γκίλφοϊλ ότι είναι «μια κακόβουλη απατεώνισσα».

Ο Ντέτερς παρέδωσε σε δημοσιογραφικά μέσα γραπτά μηνύματα και συνομιλίες μέσω της εφαρμογής Signal, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, τεκμηριώνουν τη μακροχρόνια σχέση του με τη Γκίλφοϊλ. Η ανταλλαγή μηνυμάτων που προκάλεσε τη μεγαλύτερη προσοχή φέρεται να πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025, λίγες ημέρες πριν από την ακρόαση στη Γερουσία για την επικύρωση του διορισμού της.

Ο Ντέτερς ισχυρίστηκε ότι η Γκίλφοϊλ τού ζήτησε να καταβάλει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express. Σε ένα μήνυμα που φέρεται να στάλθηκε μέσω Signal, η Γκίλφοϊλ έδινε οδηγίες για την άμεση πληρωμή στην American Express και έγραφε: «Δεν θα εμφανιστεί πουθενά αν στείλεις τα χρήματα απευθείας στην American Express».

Ο Ντέτερς δήλωσε ότι αρνήθηκε να πραγματοποιήσει την πληρωμή, λέγοντας αρχικά στη Γκίλφοϊλ ότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο τον γάμο του. Έκτοτε, έχει χαρακτηρίσει την καταγγελλόμενη συμφωνία ως «πληρωμή για συμμετοχή» και «ανταπόδοση» για τη βοήθεια που, όπως υποστηρίζει, του παρείχε η Γκίλφοϊλ στις προσπάθειές του να κινητοποιήσει τις ομοσπονδιακές αρχές κατά του Ντουράνι.

Προηγούμενα μηνύματα φέρονται να δείχνουν τη Γκίλφοϊλ να συζητά για τις επαφές της με πολιτικά ισχυρές προσωπικότητες και να προειδοποιεί τον Ντέτερς να μην καταγράφει γραπτώς τις συναλλαγές τους.

«Τι εφιάλτης! Θα μου κοστίσεις κυριολεκτικά τη θέση μου ως πρέσβειρα, σταμάτα να μου γράφεις», φέρεται να του είπε σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων, ενώ τον παρότρυνε να επικοινωνούν μέσω του Signal.

Οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ δήλωσαν στο Newsweek ότι δεν είχαν να προσθέσουν τίποτα άλλο, παρά μόνο ότι «δεν έχουν δει τα μηνύματα στην αρχική τους μορφή, οπότε δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητά τους».

Ποιος είναι ο Atiq Durrani

Ο Atiq Durrani είναι πρώην ορθοπεδικός χειρουργός, με ειδίκευση στη σπονδυλική στήλη, από την περιοχή του Σινσινάτι, ο οποίος καταζητείται για ομοσπονδιακά αδικήματα απάτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Διηύθυνε το «Center for Advanced Spine Technologies», με γραφεία στο Οχάιο και στο Κεντάκι.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι, από το 2009 και μετά, έπειθε ασθενείς να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη που δεν ήταν ιατρικά απαραίτητες, παρουσίαζε ψευδώς ορισμένες παθήσεις ως επείγουσες περιπτώσεις, υπέβαλλε ψευδείς αιτήσεις αποζημίωσης στο Medicare, στο Medicaid και σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και καταχωρούσε ψευδή στοιχεία στους ιατρικούς φακέλους.

Το 2013, ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε κατηγορίες εναντίον του Durrani για πέντε αδικήματα απάτης στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και πέντε αδικήματα ψευδών δηλώσεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, οι κατηγορίες αυτές παραμένουν αναπόδεικτες δικαστικά, καθώς ο Durrani δεν έχει δικαστεί.

Ο Durrani συνελήφθη τον Ιούλιο του 2013 και αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της δίκης του. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, ενώ η ομοσπονδιακή υπόθεση εκκρεμούσε, εγκατέλειψε τις Ηνωμένες Πολιτείες με προορισμό το Πακιστάν. Δεν επέστρεψε στις ΗΠΑ για να δικαστεί και εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των φυγόδικων.