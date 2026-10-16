Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη «καίνε» τους δύο γιατρούς, ενώ αποκαλύπτουν και έναν συνδυασμό ουσιών που ήταν επικίνδυνος.

Ο γενετιστής και τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του τραγουδιστή, Γιώργος Φιτσιάλος, μίλησε στο Live News για τις οκτώ ουσίες που ανιχνεύθηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Φιτσιάλος αποκάλυψε πως δεν βρέθηκε αδρεναλίνη, την οποία οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ισχυρίζονται πως του χορήγησαν.

Όπως εξήγησε ο κ. Φιτσιάλος, είναι πιθανό είτε να του χορηγήθηκε αδρεναλίνη μετά τον θάνατό του είτε η δόση αδρεναλίνης να ήταν πολύ μικρή.

Η συνδυαστική δράση των ουσιών που ήταν επικίνδυνη

«Δεν του είπα να φέρει πρόσφατες εξετάσεις γιατί η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες. Αλλά και να ζητούσα δεν θα μου έφερνε. Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό με την τυπική έννοια. Μου είπε ότι έχει πρόβλημα με το πεπτικό, αύξηση βάρους, ότι έχει αϋπνίες, ότι παίρνει διουρητικά και ότι έχει έντονη κόπωση», είχε καταθέσει η 56χρονη.

Αν ζητούσε, ως όφειλε, το ιατρικό ιστορικό του, θα ανακάλυπτε πως όλα τα παραπάνω συμπτώματα οφείλονταν στα δύο φάρμακα που έπαιρνε. Το σοβαρότερο όλων, όμως, είναι το γεγονός ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο φαρμάκων με τη χορήγηση μέθης είναι εξαιρετικά επικίνδυνος.

«Όλα αυτά τα φάρμακα σε αυτήν την κατηγορία έχουν συνέργεια με τα κατασταλτικά φάρμακα. Δηλαδή πολλαπλασιάζουν τη δράση των κατασταλτικών», προσθέτει ο κ. Μανίκης. Κι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που οι αναισθησιολόγοι χορηγούν πολύ μικρότερη δόση μέθης από ό,τι θα έδιναν σε αυτά τα άτομα αν δεν έπαιρναν τη συγκεκριμένη αγωγή.

«Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Αθροιστική καταστολή στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη καρδιοαναπνευστική καταστολή και ενισχυμένη υπόταση», λέει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αφυδάτωση που είχε ο Μαζωνάκης από τη λήψη διουρητικών και την υδροθεραπεία εντέρου που είχε προηγηθεί, αυξάνουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο καταστολής, υπότασης και, εν τέλει, ανακοπής.