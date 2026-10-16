Τις κατηγορίες ότι ζήτησε και πήρε χρήματα από συγγενή ασθενούς για να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας αρνείται ο χειρουργός οφθαλμίατρος που οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της πόλης.

Ο γιατρός δηλώνει αθώος και θύμα σκευωρίας, ενώ, όπως αναφέρει η υπεράσπισή του, έχει υποβάλει μήνυση κατά του καταγγέλλοντος για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 30 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να κληθούν μάρτυρες και να προσκομιστεί το εισιτήριο νοσηλείας της ασθενούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συνηγόρων του, το δικαστήριο ήρε την κράτησή του, χωρίς να του επιβάλει απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματός του.

Ζήτησε να καταθέσουν ο καταγγέλλων και η νοσηλεύτρια

Όπως αναφέρει το δικηγορικό γραφείο που ανέλαβε την υπεράσπισή του, ο οφθαλμίατρος εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τον συνήγορό του, παραιτήθηκε από το δικαίωμα να ζητήσει τριήμερη αναβολή και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση υπέβαλε αίτημα να κλητευθούν ο καταγγέλλων, ο οποίος απουσίαζε από το δικαστήριο, και η νοσηλεύτρια που υποδέχθηκε την ασθενή και τον συγγενή της στο νοσοκομείο.

Ζήτησε επίσης να προσκομιστεί, με επιμέλεια της Εισαγγελίας, το εισιτήριο νοσηλείας, ώστε να προκύψει η ώρα προσέλευσης της ασθενούς. Σύμφωνα με τους συνηγόρους, το δικαστήριο έκανε δεκτά τα αιτήματα και ανέβαλε τη δίκη.

«Είχα ήδη ξεκινήσει να χειρουργώ άλλους ασθενείς»

Ο γιατρός αρνείται τόσο ότι απαίτησε χρήματα όσο και ότι προηγήθηκε διαπραγμάτευση ή παραδόθηκε οποιοδήποτε ποσό.

Η δική του εκδοχή είναι ότι η ασθενής και ο συγγενής της έφτασαν καθυστερημένα, όταν ο ίδιος είχε ήδη ξεκινήσει να χειρουργεί άλλους ασθενείς. Υποστηρίζει, επομένως, ότι δεν τους συνάντησε σε εκείνη τη φάση και ότι ο διάλογος που του αποδίδεται δεν πραγματοποιήθηκε.

Οι συνήγοροί του χαρακτηρίζουν τη σχετική περιγραφή «μύθευμα ή/και προϊόν κακοστημένης σκευωρίας», υποστηρίζοντας ότι η θέση του γιατρού τεκμηριώνεται από μάρτυρες και το εισιτήριο νοσηλείας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο οφθαλμίατρος υπηρετεί στο νοσοκομείο επί 18 χρόνια, ενώ οι συνήγοροί του υποστηρίζουν ότι έχει αθωωθεί δύο φορές στο παρελθόν για άλλες καταγγελίες σε βάρος του.