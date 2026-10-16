Με δεύτερη αντι-NAVTEX μέσα σε λίγες ώρες, η Τουρκία αμφισβητεί τη δικαιοδοσία της Κύπρου για γεωφυσικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή των εργασιών βρίσκεται στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Η κυπριακή NAVTEX αφορά το πλοίο «S/V KOBI RUEGG», το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιήσει έρευνες από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με την αναγγελία, οι εργασίες συνδέονται με το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor (EMC).

Τι υποστηρίζει η τουρκική ανακοίνωση

Στην αντι-NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός της Αττάλειας, η Άγκυρα επικαλείται τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας που έχει κοινοποιήσει στον ΟΗΕ με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει τον Σταθμό της Λάρνακας μη εξουσιοδοτημένο για την έκδοση της συγκεκριμένης αναγγελίας, υποστηρίζοντας ότι η περιοχή εμπίπτει στην τουρκική περιοχή ευθύνης έκδοσης NAVTEX.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης αναφορά στη μη αναγνώριση της ονομασίας «Κύπρος», επικαλούμενη τις συμφωνίες Εγγυήσεων και Εγκαθίδρυσης του 1960.

«Οι προσπάθειες της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου να νομιμοποιήσει τις παράνομες αξιώσεις της μέσω της ανακοίνωσης NAVTEX αρ. MA37-302/26 είναι άκυρες και δεν θα γίνουν ποτέ αποδεκτές από την Τουρκία», αναφέρεται στο τουρκικό κείμενο.

Είχε προηγηθεί αμφισβήτηση για την «EUNOMIA»

Νωρίτερα, η Τουρκία είχε αντιδράσει και σε ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση «EUNOMIA», που είναι προγραμματισμένη για τις 19 Οκτωβρίου.

Η ελληνική αναγγελία εκδόθηκε από τον Σταθμό του Ηρακλείου, με την Άγκυρα να υποστηρίζει ότι αρμόδιος για την περιοχή είναι ο Σταθμός της Αττάλειας.

Οι νέες τουρκικές ανακοινώσεις έρχονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιασμοί για την επανέναρξη των ερευνών του «Abeille Marengo» για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI). Πρόκειται για διαφορετικό έργο από το EMC, το οποίο αφορά η συγκεκριμένη κυπριακή NAVTEX.