Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά στηθαία στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου.

Το τροχαίο σημειώθηκε μετά τη γέφυρα Ασπροπύργου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, στο συγκεκριμένο τμήμα της εθνικής οδού παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.