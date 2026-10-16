Σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Λάρισας είχαν εγκαταστήσει φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης, ορισμένα από τα οποία ξεπερνούσαν τα δύο μέτρα, καθώς και παράπηγμα για την αποξήρανση της συγκομιδής, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Στον χώρο εντοπίστηκαν επίσης αντικείμενα διαμονής, κιάλια και συσκευή ενδοεπικοινωνίας.

Για την υπόθεση συνελήφθη την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, βάσει εντάλματος, 34χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τον εφοδιασμό της φυτείας με τα απαραίτητα είδη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα ταυτοποιημένο άτομο, που κατηγορείται ότι είχε αναλάβει την καλλιέργεια και τη φύλαξή της.

👮‍♂️🔎️ #ΔΑΟΕ: Εντοπίστηκε φυτεία με 812 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή στη #Λάρισα. 🔗 Συνελήφθη 34χρονος αλλοδαπός, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από 36,6 κιλά ακατέργαστης κάνναβης. 🌴 👉 https://t.co/s9bddEC9Pw https://t.co/CrLTwEUGAD — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 16, 2026

Επτά σάκοι κάνναβης στο παράπηγμα

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προσδιόρισαν τη θέση της φυτείας έπειτα από αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της ΕΚΑΜ και τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών.

Κατά την έρευνα εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 812 δενδρύλλια, ύψους από 1,40 έως 2,10 μέτρα. Στο ειδικά διαμορφωμένο παράπηγμα βρέθηκαν επτά σάκοι με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 36 κιλών και 690 γραμμαρίων.

Η ταυτοποίηση των δύο κατηγορουμένων προέκυψε από ειδικές προανακριτικές πράξεις και την εξέταση των πειστηρίων που εντοπίστηκαν στη φυτεία.

Πάνω από 800.000 ευρώ το εκτιμώμενο όφελος

Συνολικά, από τις έρευνες στη φυτεία και σε κατοικίες του 34χρονου κατασχέθηκαν, πέρα από τα δενδρύλλια και την κάνναβη, 40.950 ευρώ, εξοπλισμός καλλιέργειας, αντικείμενα διαβίωσης και διαμονής, ένα ζευγάρι κιάλια και μία συσκευή ενδοεπικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον υπολογισμό της ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο όφελος από τη διακίνηση της κατασχεμένης κάνναβης και της παραγωγής των δενδρυλλίων, μαζί με τα χρήματα που κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από πωλήσεις ναρκωτικών, υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ.

Ο 34χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.