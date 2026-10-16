Ένα από τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα της αρχαιότητας, το άγαλμα του ιππέα Ακρ. 700 που χρονολογείται μεταξύ 510 και 500 π.Χ., αποκαλύπτεται ξανά στους επισκέπτες του Μουσείου Ακρόπολης. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης, το περίτεχνο γλυπτό τοποθετήθηκε στην Αίθουσα Αρχαϊκής Ακρόπολης πάνω στο πρωτότυπο ενεπίγραφο αρχαίο βάθρο του, το οποίο παρέμενε επί δεκαετίες αποθηκευμένο στον ιερό βράχο.

Η εξειδικευμένη επέμβαση συντήρησης επέτρεψε την αφαίρεση των παλαιών στηριγμάτων από πλεξιγκλάς που είχαν τοποθετηθεί τη δεκαετία του 1950.



Το άγαλμα, που ανακαλύφθηκε το 1887 ανατολικά του Ερεχθείου, εξυγιάνθηκε πλήρως, αποκαλύπτοντας μοναδικές λεπτομέρειες, όπως το έντονο γαλάζιο χρώμα στην κυματιστή χαίτη του αλόγου και την εξαιρετική στιλπνότητα των μυών του.

Τα πανάκριβα αυτά αγάλματα ιππέων αποτελούσαν πολύτιμα αναθήματα των δύο ανώτερων κοινωνικών τάξεων της Αρχαίας Αθήνας, των πεντακοσιομέδιμνων και των ιππέων, οι οποίοι είχαν την οικονομική δυνατότητα να συντηρούν πολεμικά άλογα και να συμμετέχουν σε ιππικούς αγώνες.



Η επανένωση του γλυπτού με το αρχαίο βάθρο του αποδίδει πλέον την αυθεντική εικόνα του μνημείου, προσφέροντας στους λάτρεις της πολιτιστικής κληρονομιάς μια μοναδική εμπειρία.