Με αίτημα για τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ πρόσθετης ευρωπαϊκής στήριξης το 2027 και προειδοποίηση ότι η Ρωσία θα παραμείνει επικίνδυνη ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνθηκε στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να ενισχύσουν την άμυνα της χώρας του και να αυξήσουν την πίεση στη Μόσχα, υποστηρίζοντας ότι ο Πούτιν οικοδομεί μια Ρωσία που μοιάζει με τη Βόρεια Κορέα.

«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά», ανέφερε στην ομιλία του, την οποία δημοσιοποίησε στο Χ. Ζήτησε χρηματοδότηση για όπλα, άμυνα και ανθεκτικότητα, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παράγει διπλάσια ή τριπλάσια drones, ανάλογα με τον τύπο τους, αλλά δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους.

Παράλληλα, ζήτησε ισχυρό 22ο πακέτο κυρώσεων, κατηγορώντας τη «συμφωνία για το ντίζελ» ότι βάζει χρήματα στην τσέπη του Πούτιν. Ευχαρίστησε την ΕΕ για τη στάση της, τονίζοντας ότι χωρίς την αποφασιστικότητά της ο Ρώσος πρόεδρος θα είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο, και κάλεσε τις ΗΠΑ να του θέσουν σαφές δίλημμα: ειρήνη ή διακοπή των χρημάτων που χρηματοδοτούν τον πόλεμό του.

Στη συνέντευξη Τύπου, πάντως, επέλεξε να απαντήσει χωρίς πολιτικό σχόλιο όταν ρωτήθηκε αν αποτελεί τον «αποδιοπομπαίο τράγο» του Ντόναλντ Τραμπ για τα εσωτερικά του προβλήματα ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών. Έκανε παύση 15 δευτερολέπτων, χαμογέλασε και είπε: «Αυτή είναι η απάντησή μου»

«Χωρίς μια αποφασιστική ΕΕ, ο Πούτιν θα είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο»

Τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας υπογράμμισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ομιλία του προς τους συμμετέχοντες στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαρίστησε την ΕΕ για τη στήριξη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι η στάση της υπήρξε καθοριστική απέναντι στον Πούτιν.

«Είμαι ευγνώμων για τη στήριξή σας στην Ουκρανία. Σας ευχαριστώ. Έχουμε περάσει πολλά μαζί αυτά τα χρόνια του πολέμου πλήρους κλίμακας.

Κανείς μας δεν ήθελε αυτόν τον πόλεμο, απολύτως κανείς. Όμως εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βαρβαρότητά του και όλη την αστάθεια που έχει προκαλέσει.

Η ενότητα στην άμυνα χτίζεται πάντα όταν πολλοί στέκονται μαζί. Χωρίς μια αποφασιστική Ευρωπαϊκή Ένωση, ικανή να λαμβάνει ισχυρές αποφάσεις, ο Πούτιν θα είχε προχωρήσει πολύ περισσότερο μέχρι σήμερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαλύθηκε. Δεν υποχώρησε ούτε υπέκυψε στον φόβο όταν χρειάστηκε να υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και αυτό είχε εξίσου μεγάλη σημασία με το θάρρος των Ουκρανών.»

I am grateful for your support for Ukraine. Thank you. We’ve been through a lot together – during these years of full-scale war. None of us wanted this war, absolutely none of us. But it is us who have to deal with its brutality and all the instability it has caused. Unity in defense is always built by many standing together. Without a determined European Union capable of making strong decisions Putin would have gone much further by now. The European Union has not fallen apart. It has not backed down or given in to fear when it came to defending the European way of life. And that mattered just as much as the courage of Ukrainians. From an address to the participants of the European Council meeting. (1/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

«Ο Πούτιν θα ακούσει την Αμερική αν του ξεκαθαρίσει «ειρήνη ή τέλος στα χρήματα»

Στη σημασία της διατήρησης των δεσμών Ευρώπης–ΗΠΑ στάθηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εκφράζοντας την πίστη του στη στήριξη των Αμερικανών. Παράλληλα, κάλεσε την Ουάσιγκτον να αυξήσει την πίεση στον Πούτιν, θέτοντάς του σαφές δίλημμα.

«Είμαι ευγνώμων σε όλους εσάς που προσπαθείτε να κρατήσετε ενωμένες την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι με καλή καρδιά στην Αμερική που θέλουν ειλικρινά να ηττηθεί το κακό και η Ουκρανία να σταθεί δυνατή. Είναι οι ίδιες καρδιές που βοήθησαν την Ευρώπη να υπερασπιστεί την ελευθερία της, που πολέμησαν στην απόβαση της Νορμανδίας, κέρδισαν τον Ψυχρό Πόλεμο και θέλουν το καλύτερο για την Ευρώπη. Καρδιές που θέλουν να είναι σύμμαχοι, όχι να διχάζουν ή να ταπεινώνουν την Ευρώπη. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί εξακολουθούν να αισθάνονται έτσι. Και, στο τέλος, ο αμερικανικός λαός θα πει τον λόγο του.

Ο Πούτιν θα ακούσει την Αμερική αν η Αμερική αυξήσει πραγματικά την πίεση εναντίον του και του ξεκαθαρίσει ένα πράγμα: είτε επιλέγει την ειρήνη είτε δεν θα έχει άλλα χρήματα για τον πόλεμό του.»

I am grateful to all of you who are trying to keep Europe and the United States together. There are so many people with good hearts in America who sincerely want evil to lose and Ukraine to stand strong. These are the very hearts that helped Europe defend its freedom, and that fought on D-Day, won the Cold War, and want what is best for Europe. Hearts that want to be allies, not to divide or humiliate Europe. I believe most Americans still feel this way. And at the end of the day, the American people will have their say. Putin will listen to America if America really turns up the heat on him and makes one thing clear – either he chooses peace, or he gets no more money for his war. From an address to the participants of the European Council meeting. (2/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

«Η «συμφωνία για το ντίζελ» βάζει χρήματα στην τσέπη του Πούτιν»

Αυστηρότερες κυρώσεις ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι η «συμφωνία για το ντίζελ» ενισχύει τη χρηματοδότηση του ρωσικού πολέμου. Κάλεσε την ΕΕ να προχωρήσει σε ισχυρό 22ο πακέτο, στοχεύοντας την πολεμική βιομηχανία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας.

«Είχαμε προειδοποιήσει ότι, αν οι κυρώσεις χαλαρώσουν οπουδήποτε στην Ευρώπη, άλλοι θα σπεύσουν να το εκμεταλλευτούν – και το βλέπουμε ήδη. Τώρα βλέπουμε πώς το χρήμα θα αρχίσει να ρέει ξανά προς τη Ρωσία μέσω της “συμφωνίας για το ντίζελ”.

Αυτή η “συμφωνία για το ντίζελ” δεν θα είναι ποτέ αρκετή για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο των Στενών του Ορμούζ στις παγκόσμιες αγορές. Θα βάλει, όμως, περισσότερα χρήματα απευθείας στην τσέπη του Πούτιν για να χρηματοδοτήσει αυτόν τον πόλεμο.

Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό 22ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ. Και, σας παρακαλώ, χρειαζόμαστε ουσιαστικές κυρώσεις εναντίον κάθε εταιρείας και κάθε προσώπου που εμπλέκεται στην κατασκευή ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων, προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας και drones, καθώς και εναντίον όσων εμπλέκονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας.»

We warned that if sanctions are eased anywhere in Europe, others will quickly – we see it – take advantage of it. And now we can see how cash will start flowing back into Russia through the “Diesel Deal.” This “Diesel Deal” will never be enough to offset the impact of the Strait of Hormuz on global markets. But it will put more money straight into Putin’s pocket to fund this war. We need a strong 22nd EU sanctions package. And please, we need real sanctions against every company and every person involved in making Russian ballistic missiles, advanced communications systems and drones – and those involved in Russia’s financial system. From an address to the participants of the European Council meeting. (3/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

«Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ επιπλέον – Μπορούμε να παράγουμε έως και τριπλάσια drones»

Τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ πρόσθετης στήριξης ζήτησε από τους Ευρωπαίους ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την επόμενη χρονιά. Τόνισε ότι η έλλειψη χρηματοδότησης περιορίζει την παραγωγή drones και, κατ’ επέκταση, τη δυνατότητα άσκησης μεγαλύτερης πίεσης στη Ρωσία.

«Ο πόλεμος θα κοστίσει 155 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη χρονιά. Και χρειαζόμαστε τουλάχιστον 70 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από εσάς – για την άμυνα, για όπλα και για την ανθεκτικότητά μας. Είναι ένα ρεαλιστικό ποσό. Και σας ζητώ να εξασφαλίσετε αυτή τη στήριξη. Θα μας βοηθήσει να αναχαιτίσουμε τη Ρωσία.

Υπάρχουν ορισμένα πολύ απλά δεδομένα. Χάρη στα drones αποκρούουμε τις περισσότερες ρωσικές επιθέσεις στην πρώτη γραμμή. Με αυτές τις τεχνολογίες αποκόπτουμε τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού. Και τα drones μας συμβάλλουν στην αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας.

Αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαμε να παράγουμε δύο ή τρεις φορές περισσότερα drones, ανάλογα με τον τύπο τους. Απλώς, όμως, δεν έχουμε αρκετά χρήματα γι’ αυτό. Είναι η αλήθεια. Φανταστείτε μόνο να μπορούσαμε να ασκήσουμε στη Ρωσία διπλάσια ή τριπλάσια πίεση από όση ασκούμε σήμερα.

The war will cost 155 billion euros next year. And we need at least 70 billion euros more from you – for defense, for weapons, and for our resilience. This is a realistic amount. And I ask you to find this support. It will help us hold Russia back. There are some very simple facts. We stop most Russian assaults on the front line thanks to drones. We cut Russian supply lines with these technologies. And our drones are helping to weaken Russia’s economy. Right now, we could produce two or three times more drones – depending on the type. But we simply don’t have enough money for that. It’s true. Just imagine if we could put two or three times more pressure on Russia than we do today. From an address to the participants of the European Council meeting. (4/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

«Ο Πούτιν χτίζει μια Ρωσία σαν τη Βόρεια Κορέα – Η ουκρανική άμυνα πρέπει να ενταχθεί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό»

Η Ρωσία θα παραμείνει επικίνδυνη ακόμη και μετά το τέλος του πολέμου, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ζήτησε να προβλεφθεί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από το 2028 η συμβολή των ουκρανικών αμυντικών δυνατοτήτων στην ασφάλεια της Ευρώπης.

«Πιστεύουμε ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Όμως ο Πούτιν σχεδιάζει να παραμείνει για πολύ περισσότερο. Χτίζει μια Ρωσία που μοιάζει με τη Βόρεια Κορέα — όπου τα παιδιά μεγαλώνουν από μικρή ηλικία για να πολεμήσουν και να πεθάνουν για τον ηγέτη τους. Επομένως, η Ρωσία δεν θα πάψει να είναι επικίνδυνη.

Και είναι η δική μας – η ουκρανική – ισχύς, ο στρατός μας, οι τεχνολογίες μας που συμβάλλουν στην εγγύηση και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της δικής σας ασφάλειας. Αυτές οι εγγυήσεις ασφάλειας δεν αποτυπώνονται ακόμη, κατά την άποψή μας, στον προϋπολογισμό σας από το 2028 και μετά.

Ας αντιμετωπίσουμε σοβαρά αυτό το ζήτημα. Ας καθορίσουμε ακριβώς πώς πρέπει να ενταχθούν οι αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας σε αυτόν τον προϋπολογισμό».