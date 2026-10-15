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Την ανάγκη να ενισχυθεί η αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία υπογράμμισε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι το Κίεβο πρέπει να διαθέτει «όλα τα μέσα» που απαιτούνται για την προστασία του. Η τοποθέτησή του έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο τελευταίος χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες με τον Μακρόν.

«Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ολοκλήρωσε την ανάρτησή του επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Παρισιού να παραμείνει στο πλευρό του Κιέβου, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

«Επανέλαβα επίσης την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην προσπάθειά της για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη. Η Γαλλία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες της».

Αναφερόμενος στη συνάντησή τους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της γαλλικής κυβέρνησης στις προσπάθειες αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων.

«Εκτιμούμε το γεγονός ότι η Γαλλία συμβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της ρωσικής κλιμάκωσης», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στα νέα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας του, επισημαίνοντας ότι ακόμη και την ώρα των συνομιλιών στις Βρυξέλλες, η Ρωσία συνέχιζε τις επιθέσεις της.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, η Ρωσία εξαπέλυσε ακόμη μια άθλια επίθεση με drone εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας στο Λούτσκ. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος στην πόλη. Δυστυχώς, αυτό το είδος κραυγαλέου και άθλιου ρωσικού τρόμου λαμβάνει χώρα σχεδόν συνεχώς αυτές τις μέρες. Η Ρωσία αγνόησε επιδεικτικά την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για ενεργειακή εκεχειρία. Και τώρα εκμεταλλεύεται τα προβλήματα στη λειτουργία του Starlink για να προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή σε ό,τι στηρίζει την καθημερινή ζωή».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι παρουσίασε τα αποτελέσματα των επαφών του με τον Γάλλο πρόεδρο στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορίας, στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων αντιβαλλιστικής προστασίας και στην παραγωγή οπλισμού.

«Ο Εμμανουέλ και εγώ συζητήσαμε διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Συγκεκριμένα, αυτό το μήνα θα παρασχεθούν νέα πακέτα για την ενίσχυση της πολεμικής αερορίας μας. Επιταχύνουμε επίσης τις εργασίες για την ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική άμυνα – το FREYJA πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Είμαι ευγνώμων στον Εμμανουέλ – όλες οι άδειες παραγωγής οπλισμού που υποσχέθηκε η Γαλλία στην Ουκρανία έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Είναι σημαντικό να υλοποιηθεί αυτό άμεσα σε επίπεδο ομάδας. Ευχαριστώ, Γαλλία!»