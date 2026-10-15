Την ανάγκη να ενισχυθεί η αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία υπογράμμισε απόψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι το Κίεβο πρέπει να διαθέτει «όλα τα μέσα» που απαιτούνται για την προστασία του. Η τοποθέτησή του έγινε μετά τις συνομιλίες που είχε στις Βρυξέλλες με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο τελευταίος χαρακτήρισε «εποικοδομητικές» τις συνομιλίες με τον Μακρόν.

«Ενώ η Ρωσία επιλέγει την κλιμάκωση επειδή έχει βαλτώσει στο μέτωπο, είναι κεφαλαιώδους σημασίας να δώσουμε όλοι μαζί στην Ουκρανία όλα τα αναγκαία μέσα για να αμυνθεί και να προστατεύσει τους πολίτες και τις υποδομές της», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ολοκλήρωσε την ανάρτησή του επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του Παρισιού να παραμείνει στο πλευρό του Κιέβου, τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο.

J’ai redit ce soir au Président Zelensky notre détermination à nous tenir aux côtés de l’Ukraine et du peuple ukrainien. Alors que la Russie fait le choix d’escalader parce qu’elle est enlisée sur le front, il est capital que nous donnions collectivement à l’Ukraine tous les moyens nécessaires pour se défendre et pour protéger sa population civile et ses infrastructures. J’ai également redit notre détermination à continuer de soutenir l’Ukraine dans la recherche d’une paix solide et durable. La France continuera de prendre ses responsabilités. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 15, 2026

«Επανέλαβα επίσης την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία στην προσπάθειά της για μια σταθερή και διαρκή ειρήνη. Η Γαλλία θα συνεχίσει να εκπληρώνει τις ευθύνες της».

Αναφερόμενος στη συνάντησή τους, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο για «εποικοδομητικές» συνομιλίες, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της γαλλικής κυβέρνησης στις προσπάθειες αντιμετώπισης των ρωσικών επιθέσεων.

«Εκτιμούμε το γεγονός ότι η Γαλλία συμβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης της ρωσικής κλιμάκωσης», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Ο Ουκρανός πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στα νέα πλήγματα κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων της χώρας του, επισημαίνοντας ότι ακόμη και την ώρα των συνομιλιών στις Βρυξέλλες, η Ρωσία συνέχιζε τις επιθέσεις της.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, η Ρωσία εξαπέλυσε ακόμη μια άθλια επίθεση με drone εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας στο Λούτσκ. Υπάρχουν διακοπές ρεύματος στην πόλη. Δυστυχώς, αυτό το είδος κραυγαλέου και άθλιου ρωσικού τρόμου λαμβάνει χώρα σχεδόν συνεχώς αυτές τις μέρες. Η Ρωσία αγνόησε επιδεικτικά την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για ενεργειακή εκεχειρία. Και τώρα εκμεταλλεύεται τα προβλήματα στη λειτουργία του Starlink για να προκαλέσει τη μέγιστη καταστροφή σε ό,τι στηρίζει την καθημερινή ζωή».

A very substantive meeting with President of France @EmmanuelMacron. We appreciate that France is helping as much as possible to find ways to respond to Russian escalation. During our meeting, Russia launched yet another vile drone strike on Ukrainian energy infrastructure in Lutsk. There are power outages in the city. Unfortunately, this kind of blatant and vile Russian terror has been taking place almost constantly these days. Russia has demonstratively disregarded the American President’s proposal for an energy ceasefire. And now it is taking advantage of problems with Starlink operations to cause maximum destruction to everything that sustains everyday life. Emmanuel and I discussed various ways to counter this. In particular, new packages to strengthen our combat aviation will be provided this month. We are also accelerating work on European anti-ballistic defense – FREYJA needs to become operational by the end of the year. I am grateful to Emmanuel – all the weaponry production licenses France promised Ukraine have already been obtained. It is important to implement this promptly at the team level. Thank you, France! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2026

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι παρουσίασε τα αποτελέσματα των επαφών του με τον Γάλλο πρόεδρο στον τομέα της αμυντικής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ουκρανικής αεροπορίας, στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών συστημάτων αντιβαλλιστικής προστασίας και στην παραγωγή οπλισμού.

«Ο Εμμανουέλ και εγώ συζητήσαμε διάφορους τρόπους για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Συγκεκριμένα, αυτό το μήνα θα παρασχεθούν νέα πακέτα για την ενίσχυση της πολεμικής αερορίας μας. Επιταχύνουμε επίσης τις εργασίες για την ευρωπαϊκή αντιβαλλιστική άμυνα – το FREYJA πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι το τέλος του έτους. Είμαι ευγνώμων στον Εμμανουέλ – όλες οι άδειες παραγωγής οπλισμού που υποσχέθηκε η Γαλλία στην Ουκρανία έχουν ήδη εξασφαλιστεί. Είναι σημαντικό να υλοποιηθεί αυτό άμεσα σε επίπεδο ομάδας. Ευχαριστώ, Γαλλία!»