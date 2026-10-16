Στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν και τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Newsmax. Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε απογοητευμένος από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για την πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, απέφυγε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο απονομής προεδρικής χάρης, ενώ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αναγκαία τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν, κάνοντας ωστόσο αναφορά στην ισχύ της συμβατικής βόμβας που είναι γνωστή ως «Μητέρα Όλων των Βομβών».

Η απογοήτευση για την Γκίλφοϊλ και το ερώτημα της προεδρικής χάρης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τοποθετήσεις του Τραμπ για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σχετικά με τη συμπεριφορά της κατά την περίοδο της διπλωματικής της θητείας.

Όταν ο δημοσιογράφος του Newsmax τον ρώτησε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να της απονείμει προεδρική χάρη, σε περίπτωση που αντιμετώπιζε νομικές περιπέτειες, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

«Δεν θέλω να το σκέφτομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

NEWSMAX: Would you consider a pardon for Kimberly Guilfoyle? TRUMP: I don’t want to think about (So, yes!) https://t.co/0Q0WsLYXoF — Aaron Rupar (@atrupar) October 16, 2026

Στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με την πρώην πρέσβη, παρά το γεγονός ότι γνωρίζονται εδώ και αρκετά χρόνια.

«Απογοητεύτηκα από όσα διάβασα. Απλώς διάβασα κάποια πράγματα. Δεν έχω μιλήσει μαζί της», ανέφερε.

Ο Τραμπ επιχείρησε επίσης να αποσαφηνίσει τη φύση της προσωπικής τους σχέσης, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια γνωριμία τους δεν συνεπαγόταν ιδιαίτερη οικειότητα.

«Τη γνωρίζω όλα αυτά τα χρόνια. Τη γνωρίζω εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ. Τη γνωρίζω εδώ και χρόνια. Όχι τόσο καλά, αλλά τη γνωρίζω», είπε.

«Έκανε πολύ καλή δουλειά στην Ελλάδα»

Παρά τις επιφυλάξεις του για όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος διαχώρισε τις καταγγελίες από την αξιολόγησή του για την παρουσία της Γκίλφοϊλ στην Αθήνα.

Όπως υποστήριξε, η πρώην πρέσβης είχε καταφέρει να αποκτήσει σημαντική δημοτικότητα στην Ελλάδα, ενώ χαρακτήρισε θετικό το έργο της.

«Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Ελλάδα είχε γίνει εξαιρετικά δημοφιλής. Έκανε πολύ καλή δουλειά ως πρέσβης στην Ελλάδα», σημείωσε.

Ωστόσο, επανήλθε στα δημοσιεύματα που αφορούν μηνύματα τα οποία φέρεται να είχε ανταλλάξει η Γκίλφοϊλ, δηλώνοντας αιφνιδιασμένος από το περιεχόμενό τους.

«Είμαι απογοητευμένος. Είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος. Και όταν διάβασα τα πράγματα που έλεγε σε μηνύματα, τα διάβασα στις εφημερίδες, εξεπλάγην. Απογοητεύτηκα», υπογράμμισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, όταν τέθηκε ζήτημα εμπιστοσύνης απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Τραμπ επέλεξε να απαντήσει γενικότερα.

Q: Do you trust Netanyahu? Trump: I don’t trust anybody, honestly. https://t.co/Txvu7RCCix — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

«Δεν εμπιστεύομαι κανέναν… Στον κόσμο της πολιτικής, δεν εμπιστεύομαι κανέναν», δήλωσε, χωρίς να κατονομάσει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο ως αναξιόπιστο.

Ιράν: Τι είπε για τη «Μητέρα Όλων των Βομβών»

Αναφερόμενος στο Ιράν και στις στρατιωτικές επιλογές που διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ μίλησε για ένα εξαιρετικά ισχυρό όπλο, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια σύγκριση με πυρηνική βόμβα.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλη βόμβα. Είναι σαν μια μικροσκοπική πυρηνική βόμβα», ανέφερε.

Trump on Iran: I wouldn’t use nuclear on Iran. We don’t have to. Mother of All Bombs is not a nuclear bomb. https://t.co/5jIKDveXSN — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Στη συνέχεια, πάντως, έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν προτίθεται να καταφύγει σε πυρηνικό πλήγμα κατά της Τεχεράνης.

«Δεν θα χρησιμοποιούσα πυρηνικά εναντίον του Ιράν. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε», ξεκαθάρισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε ειδική αναφορά στη λεγόμενη «Μητέρα Όλων των Βομβών» (Mother of All Bombs), ένα από τα ισχυρότερα συμβατικά όπλα του αμερικανικού οπλοστασίου.

«Η Μητέρα Όλων των Βομβών δεν είναι πυρηνική βόμβα», επισήμανε.

Με τις δηλώσεις του, ο Τραμπ θέλησε να αναδείξει την καταστροφική ισχύ των συμβατικών όπλων που διαθέτουν οι ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει συγκεκριμένη απόφαση για τη χρησιμοποίησή τους.

Νέα επίθεση στον Ζελένσκι: «Δεν θέλει πραγματικά συμφωνία»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο Τραμπ απέναντι στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε ότι δεν επιδιώκει ουσιαστικά τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Ζελένσκι δεν είναι καλός συνομιλητής για εμάς», υποστήριξε.

Στη συνέχεια αμφισβήτησε ευθέως τις προθέσεις του Ουκρανού προέδρου ως προς την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Trump on Ukraine: I watched an interview of a young woman the other day from Ukraine. And she said, "President Zelensky has destroyed our country. President Zelensky has taken our men away from us. Our men have no legs, no arms. Our men, in many cases, are in mental institutions, or they’re dead." https://t.co/3uAxTXNfbt — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

«Δεν πρόκειται να καταλήξουν σε συμφωνία με τον Ζελένσκι. Δεν θέλει να συμφωνήσει. Λέει ότι θέλει να συμφωνήσει, αλλά δεν το θέλει», ανέφερε.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την προσωπική του δυσαρέσκεια για τον Ουκρανό ηγέτη, συνδέοντας την κριτική του με τις καταστροφές που έχει υποστεί η χώρα.

«Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής του Ζελένσκι. Έχουν καταστρέψει την Ουκρανία», δήλωσε.

Μιλώντας στο Newsmax, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», εκφράζοντας την άποψη ότι το Κίεβο δεν επιδιώκει ουσιαστικά μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ συνέδεσε την κριτική του με τις νέες ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις επιβαρύνουν την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Το μόνο που κάνει (ο Ζελένσκι) είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως», δήλωσε.

Ερωτηθείς ειδικότερα για την επανέναρξη των πληγμάτων σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, λέγοντας ότι «είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι».

Η μαρτυρία Ουκρανής που επικαλέστηκε ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμη σε συνέντευξη μιας νεαρής Ουκρανής, την οποία, όπως είπε, είχε παρακολουθήσει πρόσφατα.

«Παρακολούθησα τις προάλλες μια συνέντευξη μιας νεαρής γυναίκας από την Ουκρανία», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα εξαπέλυσε κατηγορίες κατά του Ζελένσκι, περιγράφοντας τις ανθρώπινες απώλειες και τις συνέπειες του πολέμου.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατέστρεψε τη χώρα μας. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μάς πήρε τους άνδρες μας. Οι άνδρες μας δεν έχουν πόδια, δεν έχουν χέρια. Οι άνδρες μας, σε πολλές περιπτώσεις, βρίσκονται σε ψυχιατρικά ιδρύματα ή είναι νεκροί», ήταν τα λόγια που της απέδωσε.

Ο Τραμπ δεν προσδιόρισε, στο απόσπασμα της συνέντευξης, την ταυτότητα της γυναίκας ή το μέσο στο οποίο είχε παραχωρήσει τη συγκεκριμένη συνέντευξη.

«Η Ρωσία μπορεί να χάσει ένα εκατομμύριο άνδρες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε και στη μεγάλη διαφορά πληθυσμιακών δυνατοτήτων μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, εκτιμώντας ότι η Ρωσία βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση ως προς τη δυνατότητα αναπλήρωσης των στρατιωτικών απωλειών.

Trump on Ukraine War: Russia is a massive country. Russia can lose a million men, and they have lots of other millions of men. Ukraine doesn’t have that kind of manpower. https://t.co/S8ntdOxbxh — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

«Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία μπορεί να χάσει ένα εκατομμύριο άνδρες και εξακολουθεί να διαθέτει πολλά ακόμη εκατομμύρια. Η Ουκρανία δεν διαθέτει τέτοιο ανθρώπινο δυναμικό», υποστήριξε.

Με αυτό το επιχείρημα, ο Τραμπ επιχείρησε να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι η παράταση των εχθροπραξιών δημιουργεί ιδιαίτερα σοβαρές προκλήσεις για την ουκρανική πλευρά.

Η αναφορά του σε ένα εκατομμύριο άνδρες ήταν υποθετική και δεν συνιστά εκτίμηση για τον πραγματικό αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Συνολικά, η συνέντευξη του Αμερικανού προέδρου στο Newsmax χαρακτηρίστηκε από την αποστασιοποίησή του από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τις προειδοποιητικές αναφορές του στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ έναντι του Ιράν και τη σκληρή ρητορική του απέναντι στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.