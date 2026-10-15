Στις απόψεις της για την οικογένεια, τους ομόφυλους γονείς και την ανατροφή των παιδιών επανήλθε η Αγγελική Ηλιάδη, μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι η δημιουργία ενός παιδιού προϋποθέτει έναν άντρα και μία γυναίκα, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή της στην αναγνώριση διαφορετικών μορφών οικογένειας.

Αφορμή, όπως εξήγησε, στάθηκε ένα βίντεο νεαρής γυναίκας που σχολίαζε προηγούμενες δηλώσεις της. Η Αγγελική Ηλιάδη αντέδρασε σε όσα άκουσε, υποστηρίζοντας ότι τα λόγια της είχαν παρερμηνευτεί και ότι η ίδια δεν είχε αμφισβητήσει τις οικογένειες στις οποίες ένα παιδί μεγαλώνει από έναν γονέα ή από τη γιαγιά του.

«Μπήκα στο Instagram και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να είναι 20-22 χρονών; Μικρή φαίνεται. Και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας. Και λέει “δεν είναι οικογένεια ένα παιδί που μεγαλώνει με έναν γονιό; Ή με τη γιαγιά;”. Είπα εγώ ότι δεν είναι οικογένεια αυτό; Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε;», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια διατύπωσε τη θέση της για τη γονεϊκότητα, επικαλούμενη τη θρησκευτική της αντίληψη για τη δημιουργία του ανθρώπου.

«Τα παιδιά πώς δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός όρισε τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άντρα και τη γυναίκα. Γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άντρας και η γυναίκα κάνουν το παιδί. Έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτή, λοιπόν, είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, σας αρέσει δεν σας αρέσει».

Η αναφορά στους ομόφυλους γονείς και στην «πρόοδο»

Η Αγγελική Ηλιάδη συνέχισε τις αναρτήσεις της, εκφράζοντας την αντίθεσή της στο ενδεχόμενο να αναγνωρίζονται δύο άντρες ή δύο γυναίκες ως γονείς ενός παιδιού. Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τις απόψεις που απορρίπτει με την έννοια της προόδου και τις κοινωνικές αλλαγές.

«Δεν είναι γονείς δύο άντρες και δύο γυναίκες μαζί. Πώς να το κάνουμε τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό. Τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι. Δεν γίνεται, όσο κι αν θέλετε να το παίξετε προοδευτικοί, ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ακόμα τέτοιες απόψεις, ο Θεός όρισε ότι ο άντρας και η γυναίκα θα δημιουργούν το παιδί. Τέλος».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε επίσης στις επιπτώσεις που, κατά την άποψή της, έχει ο σύγχρονος πολιτισμός, επικαλούμενη λόγια που απέδωσε στον Άγιο Παΐσιο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η τεχνολογική και κοινωνική πρόοδος δεν έχει αποκλειστικά θετικές συνέπειες.

«Αν ήταν έτσι, χρυσά μου παιδιά, θα είχε κάνει ο Θεός και δύο άντρες να τεκνοποιούν και δύο γυναίκες. Ξέρετε τι είπε ο Άγιος Παΐσιος; Ότι ο άνθρωπος κατόρθωσε με τον πολιτισμό να καταστρέψει τα πάντα. Παλιά ο άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που έφερνε θάνατο. Αυτή την εποχή, έχει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό, που φέρνει αρρώστια σε πάρα πολλούς τομείς στη ζωή μας. Ναι, η πρόοδος είναι καλή, έχει φέρει πάρα πολλά καλά στη ζωή μας, αλλά τα περισσότερα είναι άσχημα. Δυστυχώς. Σε λίγο θα δούμε να φτιάχνουν παιδιά σε εργοστάσια. Τα βλέπουμε αυτά, τα ακούμε, πλησιάζουν. Μην θέλουμε λοιπόν να περάσουμε το αφύσικο. Δεν περνάει».

Αμέσως μετά, επέμεινε στη θέση της, απευθυνόμενη σε όσους διαφωνούν μαζί της: «Όσο κι αν προσπαθείτε, δεν περνάει. Δυστυχώς. Σας το λέω με αγάπη. Δεν μπορεί να περάσει».

Τι είπε για τα σχολεία και την οικογένεια

Στο τελευταίο μέρος των αναρτήσεών της, η Αγγελική Ηλιάδη έστρεψε την προσοχή της στην εκπαίδευση, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς πρέπει να αντιδράσουν σε όσα, όπως ισχυρίζεται, παρουσιάζονται στα παιδιά σχετικά με τις διαφορετικές μορφές οικογένειας.

«Και θα πω και κάτι τελευταίο. Ο λόγος που ουρλιάζω τον τελευταίο καιρό – κι εσείς γονείς αν με ακούτε να ξεσηκωθείτε μαζί μου – είναι γιατί πάνε στα σχολεία να περάσουν στα παιδιά μας ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι οικογένειας. Όχι, δεν υπάρχουν. Τύπος οικογένειας που να αποτελείται από άντρα-άντρα και γυναίκα-γυναίκα, δεν είναι νορμάλ, δεν είναι φυσιολογικό. Εμείς σαν γονείς πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας ποια είναι η σωστή οικογένεια».