Η Επιτροπή Εφέσεων της Ισπανικής Ομοσπονδίας απέρριψε την έφεση της Ρεάλ Μαδρίτης για την ποινή του Βινίσιους Τζούνιορ, επικυρώνοντας έτσι την τιμωρία τεσσάρων αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί.

Ο 26χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της La Liga απέναντι στη Βιγιαρεάλ επειδή τράβηξε τα μαλλιά αντιπάλου, πράξη που αντιστοιχεί σε ποινή δύο αγωνιστικών.

Ωστόσο, η πειθαρχική επιτροπή του επέβαλε επιπλέον ποινή δύο αγωνιστικών για την επιθετική συμπεριφορά και τις έντονες διαμαρτυρίες του προς τον διαιτητή αμέσως μετά την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε.

Μετά από την εξέλιξη αυτή, ο Βινίσιους Τζούνιορ θα απουσιάσει από το μεγάλο ντέρμπι με την Μπαρτσελόνα στις 25 Οκτωβρίου στην Βαρκελώνη, ενώ θα χάσει επίσης τα παιχνίδια με Σεβίλλη, Ράσινγκ Σανταντέρ και Βαλένθια.

Η Ρεάλ ωστόσο από την πλευρά της θα εξαντλήσει τα νομικά περιθώρια προσφεύγοντας στο Αθλητικό Διοικητικό Δικαστήριο της Ισπανίας.