Με ευρεία πλειοψηφία το διοικητικό συμβούλιο της Super League ψήφισε την πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου, σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της εμπορικότητας στη μελέτη για την κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η πρόταση προέβλεπε την εξαίρεση του συντελεστή εμπορικής απήχησης του κάθε συλλόγου από το αρχικό στάδιο της μελέτης, την οποία θα αναλάβουν οι συμβουλευτικές εταιρείες Deloitte και PwC.

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Καλαμάτα ψήφισαν κατά της πρότασης, η ΕΠΟ ψήφισε λευκό, ενώ η ΑΕΚ και οι υπόλοιπες δέκα ομάδες υπερψήφισαν.

Υπέρ ψήφισαν οι: ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, Βόλος, Ηρακλής, Κηφισιά, Λεβαδειακός, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός.

Κατά οι: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Καλαμάτα. Η ΕΠΟ ψήφισε λευκό.

Αναλυτικά η απόφαση:

«Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League αποφάσισε επί της αρχής την ανάθεση εκπόνησης μελέτης και κατά πλειοψηφία το αντικείμενο της μελέτης περί κεντρικής διαχείρισης ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών και άλλων δικαιωμάτων σε σχέση με τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League. Ειδικότερα θέματα και παράμετροι της μελέτης και η οριστική ανάθεση αυτής, θα αποφασιστούν σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. την επόμενη εβδομάδα».