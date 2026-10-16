Νέο κύμα ρωσικών επιθέσεων με drones έπληξε την ουκρανική περιφέρεια Βολίν, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και ζημιές σε επιχείρηση με ξένες επενδύσεις. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ρόμαν Ρομανιούκ, περίπου 370.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις επιδρομές.

Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν drones έπληξαν κτίριο διαμερισμάτων στο Ουμάν, στην κεντρική Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω του Telegram η ουκρανική αστυνομία.

Έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο στη διάρκεια ρωσικών πληγμάτων, ανακοίνωσε η ιδιωτική εταιρεία ενέργειας DTEK.

Στη διάρκεια των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία, η Πολωνία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, απογείωσε μαχητικά αεριωθούμενα για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της, ανακοίνωσαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις, προσθέτοντας αργότερα πως δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εθνικού εναέριου χώρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε εξάλλου πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν εγκατάσταση εφοδιασμού στην περιφέρεια της Οδησσού, καθώς κι ένα φορτηγό πλοίο που έπλεε προς την Οδησσό, προσθέτοντας ότι οι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ρωσικές δυνάμεις απώθησαν επίσης μια ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε υποδομή θέρμανσης στην περιφέρεια του Βλαντίμιρ, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Αβντέγεφ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.