Ένα αρχαιολογικό εύρημα που ενδέχεται να έχει εθνική σημασία ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια εργασιών για τη βελτίωση κόμβου αυτοκινητοδρόμου στη Βρετανία, καθώς οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα νεκροταφείο που θεωρείται ρωμαϊκό, με ταφές και ευρήματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του χώρου είναι τόσο ασυνήθιστα, ώστε η αρχαιολόγος που συμμετέχει στην ανασκαφή δήλωσε ότι δεν έχει συναντήσει αντίστοιχα ευρήματα πουθενά αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι κάτοικοι του Γκλόστερσαϊρ είχαν την ευκαιρία την Πέμπτη να κάνουν ένα ταξίδι στο παρελθόν και να δουν από κοντά τα ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών για το έργο βελτίωσης του κόμβου 10 του αυτοκινητοδρόμου Μ5, κοντά στο Τσέλτεναμ. Σύμφωνα με την Άντα Τόρκα-Λις, υπεύθυνη του έργου στην εταιρεία Αρχαιολογικές Ερευνητικές Υπηρεσίες (Archaeological Research Services), έχουν εντοπιστεί αντικείμενα και ανθρώπινοι σκελετοί που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική εποχή, τη ρωμαϊκή περίοδο και την εποχή των Σαξόνων.

Ο Τζούλιαν Τουκ, από το Συμβούλιο της Κομητείας του Γκλόστερσαϊρ, δήλωσε ότι τα ευρήματα τον έχουν ενθουσιάσει ιδιαίτερα, καθώς υποδηλώνουν ότι πριν από περίπου 2.000 χρόνια ζούσαν στην περιοχή άνθρωποι που ακολουθούσαν τρεις διαφορετικές θρησκείες.

Οι περισσότερες από 100 ταφές και τα ασυνήθιστα ευρήματα

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι το νεκροταφείο, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει στη ρωμαϊκή περίοδο, σύμφωνα με το BBC. Ωστόσο, στον χώρο έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα λείψανα που προέρχονται από διαφορετικές χρονικές περιόδους, θρησκείες και πολιτισμούς, γεγονός που καθιστά την ανασκαφή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τους αρχαιολόγους.

Όπως εξήγησε η Άντα Τόρκα-Λις, το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι ο μεγάλος αριθμός ασυνήθιστων ταφικών πρακτικών. «Αυτό που είναι μοναδικό είναι ότι βρήκαμε πολλές ταφές που δεν ακολουθούν τις συνήθεις πρακτικές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι νεκροί είχαν αποκεφαλιστεί, ενώ σε άλλες είχαν τοποθετηθεί σε συνεσταλμένη στάση», ανέφερε.

Η ίδια διευκρίνισε ότι στα ρωμαϊκά νεκροταφεία συνήθως μόνο ένα μικρό ποσοστό των ταφών παρουσιάζει τέτοια χαρακτηριστικά. Στον συγκεκριμένο αρχαιολογικό χώρο έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής πιθανότατα περισσότερες από 100 ταφές συνολικά, εκ των οποίων πάνω από 50 χαρακτηρίζονται ασυνήθιστες. Σύμφωνα με την αρχαιολόγο, το ποσοστό αυτό καθιστά την ανακάλυψη ιδιαίτερα σπάνια.

Εκτός από τις ταφές, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως και άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων καρφίτσες, βραχιόλια, τούβλα και κεραμίδια, τα οποία διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. Η Τόρκα-Λις χαρακτήρισε ιδιαίτερα όμορφα τα ευρήματα που έχουν διασωθεί με αξιοσημείωτο τρόπο.

Ενδέχεται να έχει εθνική αρχαιολογική σημασία η ανακάλυψη

Το σύνολο των αντικειμένων που αποκαλύφθηκαν κατά την ανασκαφή θα παραδοθεί σε ειδικούς για περαιτέρω εξέταση. Οι επιστήμονες θα μελετήσουν, μεταξύ άλλων, ανθρώπινα και ζωικά οστά, καθώς και νομίσματα, και στη συνέχεια θα συντάξουν τις σχετικές εκθέσεις.

Ερωτηθείσα εάν ο αρχαιολογικός χώρος θα μπορούσε να έχει σημασία σε εθνικό επίπεδο, η Άντα Τόρκα-Λις εμφανίστηκε επιφυλακτική ως προς την οριστική αξιολόγηση, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. «Δεν θέλω να το πω ακόμη, αλλά είναι πολύ πιθανό», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχουν βρεθεί πολλά ευρήματα που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστα και τα οποία δεν έχει δει πουθενά αλλού στο Ηνωμένο Βασίλειο.