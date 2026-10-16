Φύλλο και φτερό κάνουν οι Αρχές κάθε στοιχείο που αφορά την 41χρονη που δηλητηρίαζε τον γιατρό – πρώην σύζυγό της ρίχνοντας του στα τρόφιμα ατροπίνη. Οι έρευνες συνεχίζονται ενώ γίνονται γνωστές αρκετά πτυχές της σχέσης του πρώην ζευγαριού.

Η δράση της 41χρονης αποκαλύφθηκε μέσω κρυφών καμερών που είχαν τοποθετηθεί στην κουζίνα του πρώην συζύγου της στο σπίτι του στο Περιστέρι, καταγράφοντας τις κινήσεις της καρέ-καρέ.

Αν και πλευρά της κατηγορούμενης ισχυρίζεται ότι η ατροπίνη που βρέθηκε στην κατοχή της ήταν απλώς οφθαλμολογικό κολλύριο, οι ειδικοί καταρρίπτουν αυτόν τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη ουσία δεν χρησιμοποιείται για τέτοιο σκοπό.

Η 41χρονη

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν πως η δηλητηρίαση του 41χρονου διήρκησε ενάμιση χρόνο, ξεκινώντας αμέσως μετά το διαζύγιό τους. Τα σοβαρά συμπτώματα που παρουσίαζε κάθε φορά που έπινε νερό είχαν αρχικά αποδοθεί από το περιβάλλον του στη συναισθηματική πίεση του χωρισμού.

Του έλεγε πως είναι ανίκανος να προσέξει το παιδί τους

Η παρατεταμένη έκθεση στην ατροπίνη φέρεται να προκάλεσε στον γιατρό σοβαρότατα προβλήματα υγείας, όπως ψευδαισθήσεις, ταχυκαρδία, σπασμούς και απώλεια προσανατολισμού, οδηγώντας τον σε νοσηλείες σε ψυχιατρική κλινική. Εκμεταλλευόμενη την εξασθενημένη του κατάσταση και ασκώντας του έντονη ψυχολογική βία με το επιχείρημα ότι ήταν ανίκανος να φροντίσει το παιδί τους, η γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega τον ανάγκασε να υπογράψει ένα νέο συμφωνητικό τον Σεπτέμβριο του 2025, με το οποίο της παραχωρούσε την αποκλειστική επιμέλεια για έναν χρόνο.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν έληξε το εν λόγω συμφωνητικό ο γιατρός αρνήθηκε να ανανεώσει την αποκλειστική επιμέλεια και ζήτησε να επανέλθει το καθεστώς της συνεπιμέλειας.

«Η ατροπίνη επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και την καρδιακή λειτουργία»

Το οικογενειακό περιβάλλον του 41χρονου υποστηρίζει ότι οι γονείς της 41χρονης επιχείρησαν και έσκασαν αρκετές φορές τα λάστιχα του οχήματος του γιατρού, όταν ο ίδιος πήγαινε να επισκεφθεί το παιδί τους ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν δηλητηριαστεί από την κατηγορούμενη και άλλα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου τους του παιδιού.

«Η δράση της ατροπίνης είναι άμεση» επεσήμανε μιλώντας στο Mega ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων και εξήγησε πως μία ουσία που παραμένει ανιχνεύσιμη στο αίμα για πολύ μικρό διάστημα και ειδικότερα για περίπου 12 μόνο ώρες.

«Η ατροπίνη επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα και την καρδιακή λειτουργία» δήλωσε ο Γρηγόρης Λέων.