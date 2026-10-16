«Χάρη στη συνετή δημοσιονομική διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μπορέσαμε και δώσαμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή κρίση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Για να μπορέσουμε, όμως, να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να καταλάβουν και στην Ευρώπη ότι χρειάζεται ευελιξία», τόνισε ακόμα ο κ. Χατζηβασιλείου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενεργειακή κρίση βρέθηκε στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής, ύστερα από την επιστολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία η Ελλάδα ζητά συλλογική ευρωπαϊκή αντίδραση.

Επίσης, επεσήμανε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στις ευρωπαϊκές συζητήσεις με συγκεκριμένες προτάσεις και ρεαλισμό, θέτοντας παράλληλα στη συζήτηση και το ζήτημα επανεξέτασης των εργαλείων της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ώστε να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες υψηλού ενεργειακού κόστους.

«Ζητάμε να υπάρξει στα συμπεράσματα της Συνόδου σαφής πρόβλεψη, που θα αναγνωρίζει το πρόβλημα της ενέργειας και θα καλεί την Κομισιόν να επιστρέψει με συγκεκριμένες και μετρήσιμες προτάσεις για το ενεργειακό κόστος», υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας πως ο χειμώνας προμηνύεται δύσκολος, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο να παραμένει.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, που εξασφάλισε αποκλειστικά η Ελλάδα, η οποία επιτρέπει επενδύσεις ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ σε έργα ενεργειακής ανθεκτικότητας.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένοι πόροι θα μπορούν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στα δίκτυα ή και την αποθήκευση ενέργειας, οι οποίες μεσοπρόθεσμα θα οδηγήσουν σε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος και θα καταστήσουν τη χώρα περισσότερο ανθεκτική.

Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Ελλάδα απορρίπτει οριζόντιες περικοπές σε κρίσιμες ευρωπαϊκές πολιτικές.

«Για μας, χρειάζονται ισχυρή στήριξη η αγροτική, η αλιευτική και η πολιτική συνοχής», τόνισε.

Όπως είπε, η πρόταση της ιρλανδικής Προεδρίας, η οποία προσπαθεί να βρει έναν ενδιάμεσο δρόμο ανάμεσα στα δύο «στρατόπεδα», προβλέπει μειώσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως είναι η κοινή άμυνα, η ανταγωνιστικότητα και η πολιτική προστασία, γεγονός που γεννά εύλογο ερώτημα πώς η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις με λιγότερους πόρους.