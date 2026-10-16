Την ευκαιρία να διευρύνει το αήττητο σερί του στην EuroLeague έχει ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος υποδέχεται απόψε (16/10, 21:15) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο T-Center, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης. Οι «πράσινοι» θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους και να διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας, φτάνοντας τις έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέρχεται από μια σημαντική εκτός έδρας επιτυχία απέναντι στην Παρτίζαν, αποτέλεσμα που του επέτρεψε να παραμείνει μόνο πρώτο. Ωστόσο, η αποστολή του δεν θα είναι εύκολη, καθώς υπάρχουν αρκετά προβλήματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Οι Κέντρικ Ναν και Κώστας Σλούκας δεν θα βρίσκονται στη διάθεση της ομάδας, ενώ εκτός μάχης τέθηκε και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, λόγω διάτασης στον οπίσθιο μηριαίο. Αμφίβολη παραμένει, παράλληλα, η συμμετοχή του Ίζακ Μπόνγκα, ο οποίος ακολούθησε μέρος της τελευταίας προπόνησης και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί πριν από το τζάμπολ.

Από την άλλη πλευρά, η Χάποελ Τελ Αβίβ έρχεται στην Αθήνα με ανεβασμένη ψυχολογία, έχοντας επικρατήσει με 100-82 της Μπεσίκτας στην προηγούμενη αναμέτρησή της. Η ισραηλινή ομάδα έχει συγκεντρώσει τρεις νίκες σε πέντε αγώνες και θα επιδιώξει να βάλει δύσκολα στον πρωτοπόρο, διεκδικώντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της.