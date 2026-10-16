Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τη στήριξη επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, που υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω κατολίσθησης στο φαράγγι Κοτσυφού.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αλλά και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχθές, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026, άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport, που λειτουργεί με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ενίσχυση συγκεκριμένων περιπτώσεων επιχειρήσεων της ΠΕ Ρεθύμνου που υπέστησαν οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια της κατολίσθησης της 14ης Μαρτίου 2024 στο φαράγγι Κοτσυφού της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Στην παρούσα φάση, καλούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα myBusinessSupport, προκειμένου να ενταχθούν στο ειδικό σχήμα ενίσχυσης οι επιχειρήσεις που πληρούν συνολικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 και λειτουργούν νομίμως,

είχαν στις 14 Μαρτίου 2024 την έδρα τους ή υποκατάστημα στις Δημοτικές Κοινότητες (ΔΚ) Αγίου Βασιλείου, Αγίου Ιωάννη Αγίου Βασιλείου και Αγκουσελιανών, καθώς και στους οικισμούς Σελλία της ΔΚ Σελλίων και Άνω Ροδάκινο και Κάτω Ροδάκινο της ΔΚ Ροδάκινου της Δημοτικής Ενότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου, εξακολουθούν να είναι ενεργές και έχουν πληγεί οικονομικά.

Διευκρινίζεται ότι το σχήμα ενίσχυσης θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: α) την πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε από τις 14 Οκτωβρίου 2026, και αφορά την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) τη δεύτερη φάση η οποία θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της πρώτης και στην οποία θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, η διαδικασία υποβολής αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Για την ενεργοποίηση της δεύτερης φάσης θα εκδοθεί νέα κοινή υπουργική απόφαση, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 23 Οκτωβρίου 2026.

Τέλος, όπως σημειώνεται στην κοινή ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ, στηρίζει έμπρακτα την οικονομική ζωή των περιοχών της ΠΕ Ρεθύμνου, που υπέστησαν δυσμενείς συνέπειες από την κατολίσθηση του Μαρτίου 2024 στο φαράγγι Κοτσυφού.