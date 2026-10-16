Μια τηλεοπτική πρόταση που τελικά δεν προχώρησε αποκάλυψε η Νικολέττα Ράλλη, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι είχε συζητήσει με τη Φαίη Σκορδά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη νέα της εκπομπή στον ΑΝΤ1 «For You», ωστόσο η συνεργασία δεν κατέστη δυνατή λόγω έλλειψης χρόνου. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι θα ήθελε πολύ να βρίσκεται στο πλευρό της, καθώς θεωρεί πως θα ήταν η ιδανική επαγγελματική επιλογή για εκείνη τη φετινή σεζόν.

«Εγώ η μόνη συζήτηση που έκανα σε σχέση με εκπομπή και το λέω επειδή δεν θα γίνει πια, γιατί δεν μπορούσα δυστυχώς, είναι που είχα μιλήσει με τη Φαίη Σκορδά για την εκπομπή της, που ειλικρινά υπό άλλες συνθήκες, αν είχα τον χρόνο, νομίζω ότι θα ήταν για μένα ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω φέτος», αποκάλυψε η Νικολέττα Ράλλη.