Το Συρράκο, το πέτρινο στολίδι της Ηπείρου καθηλώνει τον επισκέπτη από την πρώτη κιόλας ματιά. Εδώ, τα αυτοκίνητα σταματούν στην είσοδο του χωριού και ο λόγος δίνεται στους ήχους της φύσης: στο κελάρυσμα των πηγών, στο θρόισμα των φύλλων και στο ρυθμικό χτύπημα των βημάτων πάνω στα καλοδιατηρημένα καλντερίμια.

Με την επιβλητική αρχιτεκτονική των πέτρινων αρχοντικών του, την πλούσια ιστορία των ασημουργών και των εμπόρων του, και τη συγκλονιστική θέα στη χαράδρα του Χρούσια, το Συρράκο στα Τζουμέρκα δεν είναι απλώς ένας ακόμη ορεινός προορισμός. Είναι μια αυθεντική εμπειρία απόδρασης, εκεί όπου η άγρια ομορφιά του βουνού συναντά την απόλυτη γαλήνη.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του χωριού, είναι σίγουρα η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτιρίων του. Ο χαρακτηρισμένος παραδοσιακός οικισμός, που αποτελεί στην κυριολεξία ένα «διαμάντι» για τη λαϊκή, ηπειρώτικη αρχιτεκτονική είναι γεμάτος με πέτρινα αρχοντικά, που αιχμαλωτίζουν το βλέμμα, όσο ο περιπατητής χάνεται στα λιθόστρωτα καλντερίμια του χωριού.

Το Συρράκο αποτελεί και ιδανικό ορμητήριο για τους λάτρεις της περιπέτειας και της φύσης. Από τη θρυλική πεζοπορία στο φαράγγι του Χρούσια που ενώνει το χωριό με τους δίδυμους Καλαρρύτες, μέχρι τις συναρπαστικές διαδρομές για rafting στον Άραχθο και τις εξερευνήσεις στα απάτητα μονοπάτια των Τζουμέρκων, κάθε στιγμή εδώ είναι και μια νέα εμπειρία.

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